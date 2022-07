Profundos cambios en el PSG: se conoció la lista de prescindibles y el DT anunció “reglas disciplinarias” en el vestuario

PSG anunció importantes cambios de cara a la próxima temporada (REUTERS/Benoit Tessier)

Tiempos de cambio se viven en el Paris Saint Germain. Además de modificar las principales cabezas del fútbol profesional (llegó el portugués Luis Campos como asesor deportivo y el francés Christophe Galtier como entrenador en reemplazo del argentino Leonardo y el argentino Mauricio Pochettino, respectivamente), la intención del club es la de iniciar una refundación para ir en búsqueda de la tan esquiva Champions League.

En las últimas horas la institución anunció de manera oficial la lista de futbolistas que no viajarán a la pretemporada en Japón y el flamante director técnico advirtió que implementará reglas disciplinarias dentro del vestuario, punto en el que cuenta con el total apoyo del presidente Nasser al-Khelaïfi.

La intención dentro del PSG es la de reducir el número de jugadores dentro del plantel profesional y el club realizó su primer movimiento fuerte al dejar fuera de la pretemporada a varias de sus figuras, quienes deberán buscar lugar en otro sitio si es que quieren tener minutos. Luego de varias semanas de especulaciones, los que no partirán rumbo a tierras niponas son Ander Herrera (pese a su manifestación pública de querer seguir ligado al equipo), Georginio Wijnaldum (fue ofrecido al Milan y Roma), Rafinha, Layvin Kurzawa y Julian Draxler.

De esta manera, nombres como los de Mauro Icardi, Leandro Paredes, Abdou Diallo, Thilo Kehrer e Idrissa Gueye, que habían figurado dentro de bocetos difundidos por diversos medios franceses, parecieran tener una vida más dentro del PSG. Lo que vea el entrenador en Japón podría ser clave para su futuro en el conjunto parisino.

Sobre esta situación fue consultado Galtier en una entrevista con L’Equipe y explicó: “No son indeseables, es peyorativo. Tenemos 26 ó 27 jugadores aparte de los porteros, es enorme. Hay jugadores para los que se reducirán los espacios de expresión. Hablamos con ellos. No fue un ejercicio fácil. Son jugadores que tenemos que respetar. Saldremos de esta temporada con 21 jugadores de campo y algunos jóvenes. Los grandes clubes que rinden a un altísimo nivel son los que consiguen integrar a los mejores jóvenes en una plantilla experimentada y de calidad”.

PSG dio a conocer de manera oficial la lista de prescindibles

De esta manera, en Japón estarán presentes Navas, Donnarumma, Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Verratti, Mbappé, Paredes, Icardi, Neymar, Bernat, Danilo, Rico, Vitinha, Sarabia, Diallo, Kehrer, Nuno Mendes, Gueye, Dina Ebimbe, Kalimuendo, Zaire -Emery, Messi y Letellier.

El entrenador también hizo foco en los cambios disciplinarios que implementará dentro del plantel. “Habrá reglas de vida que se establecerán y que presentaré al grupo. Habrá algunas cosas negociables, algunas no negociables. Intercambiaré con los jugadores porque hay que tener en cuenta las obligaciones extradeportivas de los jugadores, pero habrá que respetar reglas muy precisas. Tendrán que comprometerse. Y, sea quien sea el jugador, si no tiene motivos válidos para no respetarlos, se hará a un lado por su cuenta. Ocurrirá de forma natural. Nosotros tampoco estamos en el ejército. Nunca tomaré una decisión sin tener en cuenta la opinión de los demás. Lo más importante es que me sigue mi presidente y mi dirección deportiva”.

Durante la nota, Galtier recalcó que “un vestuario necesita justicia y la justicia vale para todos” y que la “disciplina del grupo es la base del éxito”. Por otra parte, advirtió que “este es un tema en el que mi presidente insistió mucho: la disciplina del grupo”.

Pese a los rumores de salida, el estratega francés volvió a manifestar su deseo de contar con Neymar. “Un equipo siempre es más fuerte con grandes jugadores. Y Neymar es uno”, esbozó. Y luego, añadió: “Habrá necesidad de rotación. Yo lo que quiero, al tener un once obviamente muy fuerte, es que ese once sea al menos igual de fuerte con los cinco cambios posibles. En el terreno ofensivo, habrá tiempo de juego para todos. Sé dónde puede estar cómodo Neymar, ya sea un poco más arriba de punta o frente a dos centrocampistas, Neymar, como Leo (Messi) , son facilitadores, jugadores que tienen esa capacidad de encontrarse entre líneas y ser decisivo”.

Sobre el primer año del capitán de la selección argentina en la Ligue 1, analizó: “Es una nueva vida aquí para él, una nueva vida familiar, una nueva vida de jugador. Hay que tener mucho respeto por alguien que dice, a los 34 ‘Quiero vivir otra cosa’. No todo el mundo es capaz de hacer esto. Por supuesto, hay un período de adaptación. Por lo que pude ver durante diez días, es un jugador completamente invertido. El resto, todo el planeta sabe de lo que es capaz”.

“Una vez que estás en el PSG, siempre tienes la obligación de lograr resultados. Soy muy ambicioso. Con gran humildad. Vine a París para ganar. Ya son tres títulos nacionales: hay que ganarlos. Tienes que batir récords. Y con toda modestia les digo: vine a París a ganarlo todo”, concluyó.

