Pumas ya sabe lo que es vencer a un gigante de España como visitante; en 2004 ganaron el trofeo Santiago Bernabeú

Pumas, obtuvo el trofeo Santiago Bernabeú.

Los Pumas de la Universidad Nacional tendrán una nueva aventura en tierras europeas y una oportunidad que pocas veces se presenta para la institución, se enfrentarás al Fútbol Club Barcelona en juego por el trofeo Joan Gamper. Un duelo de carácter amistoso que organiza el equipo catalán año tras año. Lo destacable es que para los auriazules no será la primera vez que se enfrente a un grande del fútbol español.

En agosto de 2004, Pumas se enfrentó al Real Madrid por el título Santiago Bernabeú, que es el trofeo homólogo al blaugrana. Aquella ocasión, la escuadra mexicana logró lo que pocos equipos han hecho en la historia: vencieron a los merengues ante su afición y les arrebataron el título por marcador de un gol por cero.

Dirigidos por Hugo Sánchez, el equipo de la Universidad Nacional se presentó en la capital española frente a un público que le jugó en contra en todo momento. Los auriazules no se achicaron y gracias a un gran disparo de Israel Casro a 20 minutos del final, los mexicanos se llevaron el triunfo. La victoria pasó a la historia como la primera vez que los madrileños perdieron contra un club no europeo y es también la última ocasión en que los merengues perdieron el trofeo.

Pumas, obtuvo el trofeo Santiago Bernabeú ante el Real Madrid en 2004.

“Es un recuerdo que me quedó en el alma y mucha gente me conoce por eso. Que me haya tocado poner esa cereza en toda esa época, fue un gol que hizo la diferencia, fue algo bueno, pero al final fue el resultado del trabajo de grupo. Yo hice pocos goles y ese fue uno de los más importantes de mi carrera. Fue un cambio de juego que no me acuerdo si fue Botero o Lozano, recibí la pelota, el Pareja (López) estaba metido hacia el centro y yo hice una pared con él fuera del área, y tiré”, narró Castro en declaraciones para el diario Récord en el décimo sexto aniversario de la hazaña.

El trofeo Santiago Bernabeú es un homenaje a la leyenda del equipo que lleva su nombre y se disputa antes del comienzo de cada temporada. La primera edición se llevó a cabo en 1979, en la que curiosamente el Real Madrid no estuvo presente (se jugó entre el Bayern Munich de Alemania y el Ajax de los Países Bajos al ser los campeones de Europa).

El título, no obstante, fue repartido por última vez en 2018 cuando los locales se impusieron al AC Milan tres anotaciones por una. Es así que Pumas, es el único conjunto mexicano en haber sido invitado a jugar el compromiso. Además, claro, de ganarlo. El hecho fue sólo un éxito más que la Universidad Nacional logró en aque año, recordado además por haberse consagrado como el bicampeón del fútbol mexicano (el primero en hacerlo).

Pumas, obtuvo el trofeo Santiago Bernabeú ante el Real Madrid en 2004.

Por loa auriazules la pantilla estuvo integrada por elementos como Sergio Bernal, Jaime Lozano, Joaquín Beltrán, Darío Verón, Israel Castro, Leandro Augusto, Francisco Fonseca o Diego Alonso. Por los merengues, sus principales estrellas era David Beckham, Guti, Zinedine Zidane, Michael Owen, Santaigo Solari, Figo o Fernando Morientes.

Ahora, 18 años después, Pumas volverá al marco internacional contra el otro gigante de España. La oportunidad de poder tener los trofeos Santiago Bernabeú y Joan Gamper en la vitrina auriazul es única. Pero para ello, tendrá que vencer al Barcelona de figuras como Jordi Alba. Ter Stegen, Ansu Fati o Pedri, el domingo 7 de agosto en la cancha de Spotify Camp Nou.

SEGUIR LEYENDO: