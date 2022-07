En riesgo Mundial de 2023 y JJOO de 2024: qué necesita México para seguir aspirando por la clasificación

Selección Mexicana Femenil en Concacaf W. Foto: @Miseleccionfem

La Selección Mexicana Femenil ha complicado su clasificación a las próximas ediciones de la Copa del Mundo y de los Juegos Olímpicos. La derrota del Tri ante Jamaica en su primer partido del Concacaf W, torneo clasificatorio de la región, pone en duda si el equipo podrá conseguir su boleto a las justas internacionales que se llvarán a cabo en Australia y Nueva Zelanda en 2023, y en París 2024, respectivamente.

La escuadra que comanda Mónica Vergara cayó sorpresivamente en su debut ante las caribeñas por la mínima diferencia en el marcador en la cancha del Estadio Universitario, en Nuevo León. La situación entonces, pone contra las cuerdas a México para avanzar de la fase de grupos, fase que de no superar, quedará fuera de ambos torneos. Una situación que la rama varonil no pudo evitar, en lo que ya es uno de los grandes fracasos de la actual administración.

“Desafortunadamente no pudimos sumar en el primer partido, pero seguimos en la competencia. Soy la responsable de este resultado. Para mí, lo más importante es el desarrollo de las jugadoras y que sepan que seguimos en este camino. Desafortunadamente no fue nuestro mejor partido, sabemos que los primeros partidos son complicados. Les dije a mis jugadoras que no podemos regalar los primeros 20 minutos porque cuestan mucho”, dijo la entrenadora en conferencia de prensa posterior al encuentro.

El gol decisivo fue consecuencia del remate de la delantera Khadija Shaw, quiene es elemento del Machester City en el fútbol inglés. La notación sucedió apenas a los ocho minutos del primer tiempo y desde entonces no volvió a cambiar el marcador. Las jamaiquinas pudieron incrementar su ventaja con el cobro de un tiro penal, pero el fallo de la futbolista lo evitó.

“No hay pretextos ni excusas. Simplemente tuvimos un mal inicio de partido y costó reponernos tras el gol tempranero. Seguimos en el proceso de pelear por nuestros dos boletos. El camino sigue y sabemos que todos saldrán a pelear a muerte los partidos. Saben que este resultado no nos define y que seguimos en la competencia. Ahora todo depende de nosotras y debemos de tener confianza en todas las jugadoras”, agregó Vergara.

Pero, ¿qué necesita México para seguir aspirando a los boletos?

La Concacaf repartirá cuatro boletos para la próxima Copa del Mundo y dos para los Juegos Olímpicos. Ante ello, el formato del torneo está constituido por dos grupos de cuatro selecciones cada uno. A la siguiente ronda avanzarán los dos mejores equipos y es ahí cuando en automático se determinarán quiénes serán los representantes de la región en Austrialia y Nueva Zelanda 2023. Una vez sean jugadas las semifinales del torneo, las escuadras que se clasifiquen a la final también lo harán a París 2024.

Es así que, para que el Tri femenil esté presente en los dos campeonatos más importantes de la categoría, debe terminar la fase de grupos por lo menos en el segundo lugar. Para ello, debe vencer a Haití en su siguiente duelo. El marcador objetivo ante los Estados Unidos, en el tercer partido, dependerá de los resultados de la jornada dos, pero se prevé que México se vea obligado a ganar para continuar con vida.

