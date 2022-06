La amenaza que Canelo Álvarez le lanzó a Golovkin

Canelo Álvarez amenazó a Golovkin de dejarlo en el retiro al término de la pelea (Foto: Instagram/@canelo)

A pocos meses de que se lleve a cabo la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, el tapatío volvió a soltar una advertencia al boxeador kazajo pues luego de afirmar que la pelea era “personal”, Saúl dejó en claro que buscaría más en esta contienda y amenazó a Triple G.

Durante la conferencia de prensa promocional realizada en Nueva York la tarde del lunes 27 de junio, Saúl tomó los micrófonos del evento para asegurar que su objetivo primordial, además de ganar la contienda, será el de “dejar en el retiro” a Golovkin.

Ante los diferentes medios de prensa, el Canelo lanzó un intimidante comentario pues aseguró que le causará tanto daño al boxeador kazajo con sus puños al grado de obligarlo a retirarse del boxeo profesional. Cabe recordar que GGG ya cumplió los 40 años, motivo por el cuál Saúl apostó a su favor y consideró que él esta en mejor momento, situación que podría aprovecharlo en la trilogía y así firmar el retiro de Golovkin.

Canelo Álvarez está ansioso por enfrentarse a Gennady Golovkin (Foto: Instagram/@canelo)

“Mi objetivo en esta pelea es retirarlo, él sabe que llego a esta pelea más fuerte y maduro, en mi mejor momento”, afirmó.

El vigente campeón unificado de los supermedianos no se limitó a compartir lo ansioso que está por enfrentarse a Triple G en el mes de septiembre, por lo que aseguró que se prepararía como una “bestia” para lograr su cometido, así lo expuso ante los medios de comunicación: “Cuando termine esta conferencia de prensa voy a ir al gimnasio a prepararme como una bestia, porque solo quiero pelear ante él, ojalá la pelea fuera hoy”, expresó el tapatío.

Y es que la pelea ante el medallista olímpico se convirtió en la más importante de este 2022 luego de que Saúl registrara su segunda derrota ante Dmitry Bivol en la contienda por el cinturón de los semipesados de la AMB. Por ello, el Canelo calificó de “vida o muerte” el enfrentamiento, pero a la par aceptó los riesgos que tomaría al enfrentarse ante Golovkin por tercera ocasión.

Saúl Álvarez aseguró que dejará en el retiro a Golovkin (Foto: Instagram/@canelo)

“Es de vida o muerte, estoy dispuesto a arriesgar en grande para ganar en grande. Es un peligroso y buen peleador, no tengo duda; sé que hay un riesgo, pero estoy preparado para tomarlo”.

Cabe recordar que al último peleador que puso en dicho riesgo de retirarse para siempre del pugilismo profesional fue a Billy Joe Saunders, boxeador británico que enfrentó al tapatío en mayo de 2021. La pelea acabó al séptimo asalto luego de que Saúl conectara un fuerte golpe en el pómulo izquierdo, lo que provocó una fractura. Mientras Saúl celebraba su victoria, Saunders acudió al hospital de urgencia debido a los daños que le provocaron los golpes del mexicano.

Desde que inició la gira promocional del mexicano y kazajo para el tercer combate, quien más ha lanzado comentarios incendiarios se trata de Saúl. El pupilo de Eddy Reynoso ha realizado una serie de comentarios que han despertado el interés de los fanáticos del boxeo.

Canelo Álvarez casi provocó el retiro de Billy Joe Saunders (Foto: Jerome Miron/USA TODAY Sports)

Las provocaciones han llegado al grado de los insultos pues en el primer cara a cara, Álvarez se dirigió a su oponente con palabras altisonantes calificándolo de “pend****o” debido a los comentarios que ha realizado previos a la pelea. Ante dicha situación, el tapatío insistió en que no le debe respeto a alguien que no lo ofrece.

“Siempre me gusta respetar a mis oponentes cuando me respetan. A mí no me gusta hablar mal para vender pagos por evento, pero esta vez es diferente; no estoy intentando ser otro”, apuntó.

