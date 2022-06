Por qué Checo Pérez ya no tendría más contratos con Red Bull después de 2024

(Foto: REUTERS/Leonhard Foeger)

El futuro de Sergio Checo Pérez dentro de Fórmula 1 podría cambiar abruptamente, a pesar de que recientemente firmó su renovación con Red Bull Racing hasta 2024, podría ser el último contrato que tenga con la escudería austriaca, y a partir de entonces tendría que buscar otras opciones para seguir con su trayectoria en el máximo circuito de velocidad.

Fue Christian Horner, jefe de mecánicos de Red Bull, quien se encargó de adelantar los planes que tienen por delante y los cuales ya no incluirían a Sergio Pérez. Durante una charla para el foro The Cambridge Union, Horner dejó entre ver que Checo ya no sería renovado una vez que termine su vigente contrato, por lo que lo dejarían fuera del equipo.

Y es que el motivo por el cual ya no lo tendrían como segundo piloto de Red Bull se debe a la escuela de pilotos que tiene la escudería austriaca, la cual busca apoyar a los jóvenes pilotos en su formación y ayudarles a debutar en la Fórmula 1. Cuando el moderador del debate le preguntó qué tanto influyó la recontratación del piloto mexicano en dicho proyecto, Christian Horner se sinceró y aceptó el “obstáculo” que representa para pilotos como Pierre Gasly.

(Foto: REUTERS/Brian Snyder)

Además reconoció que Pérez ya no es tan joven como en sus inicios en la Fórmula 1, por lo que sería otro de los factores para que el equipo del Toro rojo busque un segundo piloto para el equipo.

“Sergio no se está haciendo más joven, tiene 32 años de edad ahora, y puede ser el último contrato que él firme”.

Por ello apostó que lo mejor para el equipo y principalmente para la academia de pilotos jóvenes del Toro Rojo, lo mejor sería que Checo salga en 2023, si es que mantiene un rendimiento bajo, o hasta 2024, fecha en la que vencerá su vigente relación laboral. Así lo expuso Christian Horner en el diálogo con Cambridge Union que publicaron en YouTube:

“Obviamente cuando tomamos esta opción con Sergio para el próximo par de años bloqueó el asiento, al menos que él absolutamente no dé resultados -por la razón que sea, en 2023 o inicios de 2024, por ejemplo”.

Sobre la competencia profesional que hay entre Checo Pérez y Pierre Gasly, el jefe de mecánicos aseguró que la presencia del tapatío sí ha bloqueado la oportunidad del francés por probarse en la Fórmula 1 con el monoplaza de Red Bull Racing.





*Información en desarrollo