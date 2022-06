La exigencia de Julio César Chávez a su hijo Omar

Julio César Chávez aseguró que su hijo Omar está comprometido con su regreso al boxeo mexicano (Foto: Rashide Frías/ cuartoscuro.com)

En cuestión de días, Omar Chávez regresará al cuadrilátero para retomar su carrera en el boxeo profesional. Será el próximo sábado 18 de junio cuando el Terremoto se enfrente a Rafael Ortiz en una contienda que significará el retorno de la dinastía Chávez al pugilismo profesional.

Por ello, Julio César Chávez González tiene presente el compromiso de su hijo y la obligación con la que cargará una vez que suba al ring. El evento se realizará en Culiacán, Sinaloa, por lo que el gran campeón mexicano habló de lo que espera de la contienda de Omar Chávez.

Al término de la conferencia de prensa de la presentación de la pelea, el César del boxeo atendió a diferentes medios y compartió la expectativa que tiene del combate. Debido a que la pelea se realizará en tierras sinaloenses, lugar en donde nacieron y crecieron sus hijos, expuso que tiene un valor especial. Además consideró que el estado es parte de su legado que dejó como púgil.

Chávez aseguró que Omar tendrá que demostrar su profesionalismo arriba del ring (Foto: Instagram/@omarchavezzbu)

Otro de los aspectos a resaltar es que el combate se llevará a cabo en el gimnasio del Polideportivo “Julio César Chávez”, lugar que lleva el nombre del gran campeón mexicano, por lo que aseguró que la responsabilidad de su hijo es ganar la pelea. Aunque no quiso dar un pronóstico del resultado que podría haber en la pelea, sí aseguró que Omar no puede darse el lujo de perder la contienda, por lo que le pidió una gran exhibición en el cuadrilátero.

“Aquí es mi tierra y siempre han apoyado a mis hijos, decirles que los invito este 18 de junio en el gimnasio que lleva mi nombre. Yo creo que son sentimientos encontrados porque lleva mi nombre el lugar y pelea mi hijo ahí, entonces no puede perder, no puede perder, tiene que ganar”, sentenció Julio.

Aunque le pidió sacar un resultado positivo, aseguró que el único responsable en demostrar de lo que es capaz es el propio Omar: “Eso solamente lo tiene que demostrar él el 18, porque el que va a pelear es él y no yo”.

Julio aseguró la responsabilidad de su hijo es ganar la pelea (Foto: Instagram/@omarchavezzbu)

En relación a los entrenamientos que ha estado realizando el Businessman en las últimas semanas, el ahora comentarista de box aseguró que notó a su hijo enfocado en dar una buena pelea, pues según el testimonio de su padre, argumentó que Omar ha dejado las distracciones para dedicarse de lleno al combate, ya que en otras ocasiones Julio notó las distracciones que alejaban a Omar del boxeo profesional.

“Mientras Omar se prepare a conciencia para pelear, yo estoy tranquilo con él. He visto un Omar totalmente diferente no he visto un Omar valiendole ma****s la pelea. He visto un Omar comprometido con él mismo porque sabe que todo el tiempo que ha perdido por sus tantas pen****das que ha cometido. Ahora veo un Omar enfocado, entrenando fuerte, no desvelándose, no pisteando, que esto y el otro; lo veo enfocado”, añadió.

Omar Chávez regresará al cuadrilátero el próximo 18 de junio (Foto: Instagram/@omarchavezzbu)

Incluso, el propio Julio César ha compartido en redes sociales parte de los detalles del entrenamiento que está llevando su hijo. A principios de junio, el gran campeón mexicano subió un video en su perfil verificado de Instagram en el cual se observa cómo Omar tira una serie de combinaciones y golpes. Aprovechó la publicación para invitar a todo el público a seguir la pelea del Terremoto Chávez en Culiacán.

La última vez que Omar Chávez subió al ring fue en junio de 2021 en el homenaje a Julio César, su padre, llamado Tributo a los Reyes. En aquella contienda se enfrentó a Ramón el inocente Álvarez, hermano del Canelo Álvarez; debido a una herida en el rostro no tuvo un desempeño destacado y perdió la contienda por decisión unánime.

