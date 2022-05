El consejo de Juan Manuel Márquez a Canelo tras su derrota con Bivol

Fotos: Cuartoscuro.

Aunque Saúl Álvarez ha buscado darle la vuelta a la derrota que padeció ante Dmitry Bivol, el episodio sigue presente entre los expertos en el boxeo. Juan Manuel Márquez, boxeador que también se convirtió en ídolo de México, habló al respecto. Luego de haber errado en su pronóstico donde Canelo vencería por la vía del nocaut, el Dinamita recomendó cuál debe ser el siguiente paso en su carrera.

Durante una charla con David Faitelson, el pupilo de Ignacio Beristáin fue cuestionado sobre el papel que el campeón indiscutido de las 168 libras desarrolló en el cuadrilátero. En ese sentido, destacó que se vio ampliamente superado, pues el peleador originario de Kirguistán encaminó la estrategia correcta para minimizar su poderío.

“Creo que es difícil opinar, pero yo me quedaría en las 168 porque si subo a las 175, donde está Beterbiev y otros grandes boxeadores que son difíciles, me regresaría a las 168 y analizaría. Pelear en las 175 ya lo había hecho con Kovalev y no esperaba que llegara tan mermado como se vio. El boxeo es de estrategia también y la que usó Díaz lució bastante bien, le resultó a Bivol”, destacó en el espacio.

Saúl "Canelo" Álvarez casi no pudo golpear el rostro de su oponente (Foto: Joe Camporeale/USA TODAY)

El Dinamita destacó el nombre de uno de los miembros de la esquina de Dmitry Bivol. Joel Díaz, preparador mexicoestadounidense, fue el responsable de diseñar el trazo de la pelea que debía desarrollar el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (CMB) para mantenerse invicto. Y es que el entrenador ha seguido de cerca la carrera del tapatío.

“Cambió la estrategia bien. Joel Díaz, quien estaba en la esquina de Bivol, trabajó bien la estrategia. Me sorprendió lo bien que trabajó porque cuando Canelo Álvarez buscaba lanzar golpes, Bivol daba un paso hacia atrás y lo dejaba fuera de distancia. Yo pensaba que Canelo lo podía contragolpear con el jab y que iba a llegar fuerte y con velocidad, pero manejaron una estrategia perfecta”, recordó.

Por su parte, quien entonces era catalogado como el mejor libra por libra del mundo, intentó contrarrestar el jab de Bivol con una estrategia que le ha funcionado con otros peleadores. Con su poderoso gancho de derecha impactó en repetidas ocasiones el brazo izquierdo de Dmitry para cansarlo y encontrar un espacio más para contragolpear. No obstante, con asistencia de su esquina, el campeón logró sobreponerse al dolor y mantenerse firme.

