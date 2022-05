Sergio Goyri arremetió contra Canelo por apoyar a Atlas: “No te lo perdono jamás”

El actor poblano arremetió contra el boxeador tapatío por demostrar su apoyo a los rojinegros del Atlas en la final que disputaron contra los Tuzos de Pachuca en el Grita México Clausura 2022 (Video: Instagram/@sergio_goyri)

El amor de Saúl Álvarez por los rojinegros del Atlas fue declarado desde la víspera en que el equipo tapatío se enfilaba a conseguir su segunda estrella. En ese sentido, el jueves 26 de mayo acudió al Estadio Jalisco para apoyarlos desde las gradas en la final del Grita México Clausura 2022 contra los Tuzos de Pachuca. En el acto se le vio con la camiseta de la institución, acción que condenó el actor Sergio Goyri, quien recordó cuando Canelo era seguidor de Chivas.

Por medio de un video que después borró de su perfil verificado de Instagram, Goyri recordó los rumores que llegaron a situar a Canelo Álvarez como uno de los personajes interesados en adquirir la franquicia de Jorge Vergara, gesto que consideró una muestra del cariño del boxeador por el Rebaño. No obstante, con disgusto, rememoró su derrota contra Dmitry Bivol y acusó al atleta de no tener “identidad propia”.

Sergio Goyri también llegó a causar polémica cuando insultó a Yalitza Aparicio tras su nominación a los Óscar por su actuación en Roma Foto: Twitter/@TriptoFainus)

“A ver, Canelo, querías comprar a las Chivas y te pones la playera del Atlas, no Man…chester City, c*brón. No m*mes. Hay que tener un poquito de identidad. Cuando dices que eres mexicano es porque eres mexicano. Cuando dices que eres Chiva es porque eres Chiva y cuando dices que eres Atlas es porque eres Atlas. Hay que tener una identidad propia, padre santo de mi vida”, declaró.

Y es que aprovechando la invitación de honor para participar en la inauguración del torneo de golf Pro-Am del Jalisco Open GDL, parte de la temporada 2022-23 del PGA Tour Latinoamérica, el púgil jalisciense hizo acto de presencia en la casa de los rojinegros. En su llegada declaró que “nunca le he ido a un equipo, pero ahora soy Atlas 100 por ciento. Le voy a los dos (Chivas), pero soy Atlas la verdad”.

Canelo Álvarez llegó a apoyar a las Chivas (Foto: especial)

Sin embargo, horas después, la cuenta verificada de los Zorros de Atlas en Twitter publicó un video del campeón indiscutido de las 168 libras con la playera del campeonato en el Apertura 2021. En el material también hizo saber su apoyo a los jugadores. “Ánimo, c*brones, a ganar que aquí estoy apoyándolos”, dijo.

Aquella habría sido la conducta que incomodó a Goyri. Y es que en los inicios de su carrera boxística, Álvarez llegó a confesar su apoyo a los rojiblancos. No obstante, la cercanía con Eddy Reynoso, quien es fiel hincha de Atlas, fue un factor determinante para que el boxeador definiera su inclinación deportiva.

En la final del Clausura 2022, Álvarez apoyó a Atlas desde un palco del Estadio Jalisco (Foto: Twitter/AtlasFC_en)

Cuándo se definió Canelo por el Atlas

En diciembre de 2021, cuando Atlas se ubicó en la lucha por el título ante los Esmeraldas de León, el líder del Canelo Team acudió a la concentración que los jugadores realizaron un día antes de la gran final. En la reunión aprovechó para motivarlos, aunque también realizó un enlace virtual con Canelo, quien les brindó palabras de aliento para romper la sequía de 70 años y se declaró seguidor de la institución.

Después del campeonato, a diferencia de Eddy Reynoso, Canelo se mantuvo al margen de la institución rojinegra. Sin embargo, aprovechando la presencia del equipo en la liguilla del Clausura 2022 volvió a sumarse públicamente a los seguidores del plantel dirigido por Diego Cocca.

“A lo mejor tienes un ch*ngo de dinero, pero no puedes comprar la identidad de nosotros, c*brón, que somos Chivas de verdad y no cambiamos de playera. Somos chivas de verdad, Canelito. Conozco a tu familia y a lo mejor a ti también, pero me vale m*dre. Lo que hiciste de ponerte la playera de Atlas no te lo voy a perdonar jamás”, finalizó Goyri.

SEGUIR LEYENDO: