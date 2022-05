Cuando el Burro Van Rankin encaró al Tigre Azcárraga por el club América

Fotos: Cuartoscuro Instagram/@recuerdosynostalgiamx

Diferentes celebridades mexicanas tienen una preferencia por el club América, dentro de la Liga MX es uno de los equipos que alberga más afición que pertenece al espectáculo. Uno de ellos es Jorge Burro Van Rankin, el actor es popularmente reconocido por su fanatismo americanista ya que en diferentes ocasiones lo ha mostrado.

Su cariño por los de Coapa ha rebasado algunos límites pues llegó a tener un encontronazo con Emilio Azcárraga Milmo, también conocido como el Tigre Azcárraga. Durante su participación en el programa La última palabra de Fox Sports, el Burro Van Rankin reveló los detalles del día cuando discutió con el empresario mexicano.

La anécdota se remonta cuando el también conductor de programas empezaba su carrera dentro del grupo Televisa. Debido a su pasión por la camiseta azulcrema se hizo cercano al Tigre y tenían diferentes pláticas relacionadas al desempeño del club.

(Foto: Twitter/@Pasion_Aguilas)

Sin embargo, en una ocasión la plática se salió de control y el Burro Van Rankin afirmó que era más americanista que el propio dueño del equipo. El hecho se dio en uno de los palcos del Estadio Azteca cuando el conjunto local disputaba un encuentro; el actor empezó a hablar con el propietario de Televisa sobre el cariño que le tenía al América, por lo que el Tigre lo llamó “lambiscón”. Así lo explicó en el programa de Fox Sports:

“Yo llego al palco y una vez se lo dije, que en paz descanse a mi querido Tigre que tuve la oportunidad de que me llamara; al señor Azcárraga le hablaba de tú (y dije): ‘Emilio no sé qué, (y me respondió) no seas lambiscón cab***n’. Aquel comentario incomodó al Burro, por lo que respondió tajantemente al empresario:

“Dije, no, a ver un momento: yo soy mucho mas americanista que tu, de verdad, lo digo públicamente’”.

Sin mayores conflictos la conversación quedó ahí y el empresario entendió que el Burro Van Rankin es un fiel seguidor del club América. Y en el mismo programa conducido por André Marín el protagonista de 40 y 20 contó lo que significa ser aficionado del América dentro de Grupo Televisa.

“Yo soy americanista de toda la vida, de la historia, yo lloro, yo me enfermo, me da algo. Antes no decía las cosas porque te corrían de la empresa, ¿cómo tragaba?, ahora ya me vale mad***, pero hay que decir las cosas como son”, añadió.





*Información en desarrollo