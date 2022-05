Por qué Christian Martinoli comparó su personalidad con el Club América

Christian Martinoli reconoció la importancia del Club América en el futbol mexicano (Foto: Instagram/@garciaposti)

A lo largo de su carrera, Christian Martinoli ha consolidado un estilo de narración que lo convierte en uno de los cronistas más influyentes del momento. Su polémica personalidad, así como la reconocida escuela antiamericanista heredada de José Ramón Fernández, provoca el agrado o disgusto de la opinión pública en cualquier tipo de partidos. A pesar de ello, el líder de narradores de Azteca Deportes reconoció tener cosas en común con el Club América.

El equipo predilecto de Martinoli son los Diablos Rojos del Toluca. Sin embargo, en entrevista para el canal de YouTube conocido como Personas diciendo cosas importantes, señaló que “es el equipo más importante que hay en México porque genera amor y odio”, situación que comparó con el papel que desempeña junto con Luis García en el micrófono, pues destacó que los aficionados los admiran o critican.

“Esa es la importancia que tiene el América. No genera solo amor o indiferencia, genera amor y odio. La Liga mexicana sin el América posiblemente sería aún más descafeinada porque es ese protagonista y antagonista al mismo tiempo de la liga. No hay equipo del futbol profesional que no quiera ganarle siempre al América. No hay. Yo detesto al América, pero no hay. Ese es el equipo más importante. Es el que mueve todo aquí”, declaró.

