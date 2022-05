Marcelo Flores ya tomó una decisión: “Representaré a la Selección Mexicana por el resto de mi carrera”

Marcelo Flores con la Selección Mexicana. Foto: Twitter @miseleccionmxEN

Marcelo Flores, el juvenil del Arsenal FC que nació en Canadá y vivió muchos años en Inglaterra, finalmente tomó una decisión sobre su futuro futbolístico: “representaré a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional”.

A través de una carta, el delantero de 18 años desechó la posibilidad de representar a Canadá o Inglaterra en su futura carrera como jugador internacional. “¡Hola, esta carta es muy importante para mí, he pensado mucho tiempo qué escribir y estoy listo para compartirla con todos ustedes”.

“Siempre he sabido que este día llegaría tarde o temprano. Actualmente tengo 18 años, pero desde unos años atrás he sido consciente del privilegio futbolístico que tengo al poder representar a 3 Selecciones Nacionales distintas”, expresó el jugador nacido en Ontario, Canadá, al inicio de la misiva.

“Cuando creces en un ambiente multicultural y tienes la bendición de sentirte identificado con varios países, es normal cuestionar tu identidad y en ocasiones hasta dudar de tu origen mismo (...) Nací y crecí en Canadá y mi infancia completa esta llena de momentos felices junto con el balón (...) Inglaterra es mi hogar. Es el lugar donde crecí como adolescente, donde tengo mis amigos y donde mis sueños de futbolista se han ido consolidando poco a poco”, agregó.

Marcelo Flores nació en Canadá y vivió muchos años en Inglaterra.

Flores hizo hincapié en que, “aunque su corazón siempre tuvo el rumbo claro”, el proceso de escoger el país al que quiere representar no fue nada fácil, puesto que el amor y la conexión por varios países es un sentimiento “muy difícil de explicar”.

“Aunque he tenido la oportunidad de representar a varios paises, siempre he optado por regresar a los campamentos de la Selección Nacional de México. Eso no es ninguna coincidencia. La realidad es que solo ha habido una Selección Nacional en la cual me he sentido identificado (...) La Federación Mexicana de Fútbol me ha apoyado en diferentes facetas de mi desarrollo futbolístico, ha invertido en mi crecimiento y siempre ha respetado mi libertad de decisión”, explicó Flores.

“Durante este proceso me he cuestionado muchas cosas. ¿Cuánto español tengo que saber para representar a México? ¿Cuántos años de mi vida tengo que haber vivido en México para no sentirme culpable por representar a un país donde no he tenido la oportunidad de vivir? ¿Es suficiente con escuchar rancheras con mis hermanas en Inglaterra?”, cuestionó el joven futbolista.

