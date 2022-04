“Claro que tengo interés”: Marcelo Flores sobre la posibilidad de elegir a Canadá en lugar de México

Marcelo Flores con la Selección Mexicana. Foto: Twitter @miseleccionmxEN

Aunque ha quedado clara la intención de Marcelo Flores por representar a la Selección Mexicana, su futuro aún es incierto. El elemento del Arsenal tiene la posibilidad de jugar para Canadá, México o Inglaterra al contar con tres nacionalidades. En la disputa, son las naciones norteamericanas quienes han hecho un esfuerzo real por hacer de futbolista parte definitiva de sus representativos.

No obstante, la Federación Mexicana de Fútbol es quien lleva la ventaja. En múltiples ocasiones, Flores ha sido parte del combinado nacional en categorías menores y de forma reciente, recibió su primer llamado al Tri mayor. Se trató de un encuentro en contra de Chile en diciembre de 2021, pero al ser de carácter amistoso la FIFA no reconoce el debut de forma oficial. Es por ello que Flores todavía tiene libertad para elegir, en dado caso, a los de la Hoja de Maple.

El futbolista de apenas 18 años de edad fue llamado por segunda vez para formar parte del conjunto que enfrente a Guatemala este 27 de abril en Orlando, Florida. En entrevista para Azteca Deportes, Marcelo no cerró la posibilidad de formar parte de la Selección de Canadá si ésta lo llamara para jugar la Copa del Mundo de Qatar 2022 en noviembre-diciembre próximo.

Marcelo Flores con la Selección Mexicana. Foto: Twitter @miseleccionmxEN

“Sí claro, claro que tengo interés, nunca puedo decir algo malo o algo bueno de ellos (equipo canadiense). Ahorita no sé la verdad, pero a ver qué pasa, porque no me gusta lo que pasa afuera del fútbol, solo me gusta jugar”, comentó Flores, y agregó: “Estoy muy feliz donde estoy ahorita, amando lo que estoy haciendo en el fútbol y viviendo el momento. Claro que tengo mi sueño de jugar en la Copa del Mundo”.

La oportunidad ante Guatemala es una de las escasas que tendrá para convencer al cuerpo técnico de Gerardo Martino de cara al Mundial (el entrenador no viajará con el equipo a los Estados Unidos). Y es que, aunque el Tri jugará por lo menos otro cuarteto de compromisos amistosos se prevé que para ellos se cuente con los elementos de militan en Europa y los estelares de la Liga MX.

“No, no me ha hablado, no me ha dicho nada, pero estoy disfrutando, trabajando duro, quiero debutar, claro que sí es mucho, muchas personas sueñan con debutar y estoy trabajando duro, esperando el momento que me llamen y estar listo para eso”, dijo respecto a su situación con el seleccionador nacional.

Marcelo Flores con la Selección Mexicana. Foto: Twitter @miseleccionmxEN

La convocatoria

Porteros: Carlos Acevedo López, Santos Laguna, 26 años, y David Ochoa, Real Salt Lake, 21 años.

Defensas: Jesús Alberto Angulo, Tigres, 24 años; Jonathan Germán Gómez, Real Sociedad, 18 años; Luis Alejandro Olivas, Chivas, 22 años; Israel Reyes Romero, Puebla, 21 años; Kevin Álvarez Campos, Pachuca, 23 años, y Erick Aguirre Tafolla, Monterrey, 25 años.

Mediocampistas: Roberto Alvarado Hernández, Chivas, 23 años; Luis Gerardo Chávez, Pachuca, 26 años; Francisco Sebastián Córdova, Tigres, 24 años; Marcelo Flores, Arsenal, 18 años; Erik Lira Méndez, Cruz Azul, 21 años; Arturo Ortíz Martínez, Pumas, 29 años; Jordan Carrillo Rodríguez, Santos Laguna, 20 años; Erick Sánchez Ocegueda, Pachuca, 22 años, y Alejandro Zendejas Saavedra, América, 24 años.

Delanteros: Eduardo Daniel Aguirre, Santos Laguna, 23 años, y Santiago Giménez, Cruz Azul, 21 años.

El jugador de Chivas Fernando Beltrán Cruz fue dado de baja del llamado por lesión.

SEGUIR LEYENDO: