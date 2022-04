“Que le vaya bien en Canadá”; las reacciones de la prensa ante declaraciones de Marcelo Flores

Marcelo Flores con la Selección Mexicana. Foto: Twitter @miseleccionmxEN

Las declaraciones de Marcelo Flores sobre sus intenciones e intereses de representar a México o Canadá ha recalado en el entorno del equipo tricolor. El futbolista del Arsenal aseguró que aunque su interés es portar de manera definitiva la casaca mexicana, aún no cierra la posibilidad de cambiar de opinión, ya que los de la Hoja de Maple le tienen abiertas las puertas para acudir al Mundial de Qatar 2022 con ellos.

Además del propio entrenador nacional Gerardo Martino, fue la prensa y analistas deportivos quienes reaccionaron a ello. Algunos sostuvieron que el futbolista juvenil todavía debe consolidarse como jugador a nivel de clubes antes de poder ser considerado a nivel internacional con una selección. Flores, de 18 años de edad, se desarrolla en el balompié inglés en las categorías inferiores de los Gunners y cuenta con tres nacionalidades.

“Para que Marcelo Flores tenga la posibilidad de jugar con México en el Mundial primero debe debutar en Liga Premier con el Arsenal…”, dijo David Faitelson, analista de la cadena ESPN, mediante su cuenta de Twitter. Y es que, el futbolista ha sido llamado a formar parte del primer equipo de su club, sin embargo, no ha tenido minutos en la máxima categoría inglesa.

Otro de los cuestionamientos fuertes fue por parte de René Tovar, también integrante de ESPN, quien directamente señaló el condicionamiento que hizo el atleta para jugar o no con el Tri. ”Si la decisión de Marcelo Flores es a ver qué selección lo lleva al Mundial, con esa juega... Que le vaya bien en Canadá. En México debe pelearse por elementos que verdaderamente quieran jugar por México, no que les convenga jugar por México. De esos ya tenemos...”, lanzó.

Sin embargo, también hubo quien defendió lo dicho por Flores. Javier Alarcón sostuvo que lo declarado por el futbolista es parte de su derecho y señaló al Tata por la respuesta que brindó. “Marcelo tiene todo el derecho de decantarse por la selección que le ofrezca ir al Mundial. Ni más, ni menos mexicano si va por México o por Canadá. Creo que Martino se derrapa con su declaración. ¿Fue él o se lo pidieron?”, comentó.

Pero, ¿qué dijo el técnico?

En conferencia de prensa previo al juego amistoso ante Guatemala, el entrenador de origen argentino hizo público su desacuerdo con el planteamiento de Flores. Además, cuando le fue cuestionado sobre una posible convocatoria a Qatar 2022, el Tata se mostró escéptico.

“No lo tiene definido. Eso no es bueno, tampoco es bueno la especulación de que jugará con la Selección que lo llevará al Mundial. Primero debe consolidarse, tener claro para qué selección va a jugar y no especular que jugaría para una selección que lo lleve al Mundial. Es difícil decir cuáles son las posibilidades para él, lo que no me parece lógico es que su decisión esté sujeta a qué selección le garantiza un Mundial”, dijo Martino.

El elemento de Arsenal vive su segundo llamado con el primer equipo de la Selección Mexicana. Recibió su primer llamado en un encuentro ante Chile en diciembre de 2021, pero al ser de carácter amistoso la FIFA no reconoce el debut de forma oficial. Es por ello que Flores todavía tiene libertad para elegir, en dado caso, a los de la Hoja de Maple.

