La sorprendente dieta de Tyson Fury de 3.400 calorías diarias que incluye aceite griego, café y morcilla

Tyson Fury y Dillian Whyte pelearán en Wembley ante más de 90 mil personas (Reuters)

Este sábado Tyson Fury se enfrentará ante el campeón interino de peso pesado del CMB, Dillian Whyte, en Wembley y para semejante compromiso el actual dueño del cinturón de la categoría se preparó con el reconocido nutricionista George Lockhart para llevar adelante una dieta especial.

El especialista brindó una entrevista al sitio británico SportsMail en el que dio detalles sobre el régimen al que se ha sometido el boxeador inglés desde el 7 de enero. Lo curioso, es que para acompañarlo en el esfuerzo, también se están alimentando de la misma manera desde aquel entonces su padre, John, su hermano Tommy, su entrenador Sugar Hill Steward y su compañero de entrenamiento, Joseph Parker.

La dieta se cumple a rajatabla los siete días a la semana y acompaña las dos sesiones de entrenamientos diarias que Fury realiza para llegar al combate físicamente de la mejor manera posible. Para eso, el boxeador consume entre 3200 y 3400 calorías por día: “Mucha gente está sorprendida por esto”, reconoció Lockhart, ya que muchos creen que debería consumir muchas más. Sin embargo, bajo el régimen actual, el campeón “se siente muy bien, se está recuperando rápidamente”, aseguró.

La rutina se repite cada 24 horas, el desayuno es a las 8.00, almuerzo a las 12.00, refrigerio a las 15.00 y cena antes de las 18.00. Todo eso acompañado de cuatro batidos que se adaptan de acuerdo al tipo de entrenamiento que realice en cada jornada.

Tyson Fury viene de noquear a Deontay Wilder (Reuters)

DESAYUNO

Una porción saludable de huevos, un plato de papas, muchas veces frito con un aceite de oliva especial: “Es muy bajo en aceite y el aceite que usamos es Kasandrinos, que viene directamente de Grecia y es lo mejor que hay”. Eso va acompañado de una fruta o una verdura, en general aguacate, y una morcilla, la comida secreta que, según explicó el nutricionista, es rica en cebada, hierro y proteínas: “Es muy buena para el cuerpo”.

ALMUERZO

Salmón sellado con ghee con salsa de frambuesa y arroz picante, cubierto con aceite balsámico de frambuesa. Este pescado es fuente de Omega-3, que ayuda con la función cerebral y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, entre otras propiedades.

MERIENDA

Una taza grande de yogur griego o kéfir, una bebida de leche fermentada, acompañado de nueces, frambuesas y arándanos, ya que esto “es bueno para el intestino, bajo en calorías y alto en calcio”. Además, los frutos rojos tienen gran cantidad de antioxidantes, que ayudan a prevenir problemas cardíacos. Todo acompañado con miel, uno de los alimentos favoritos de Fury que además ayuda a la digestión.

CENA

Siempre una carne roja acompañada de verduras. Un ejemplo que dio ese el de una pechuga de ternera asada a fuego lento durante ocho horas con repollo en escabeche. “Muchas personas miran el pollo, piensan que es más saludable pero no es tan denso en nutrientes. La carne roja, se tarda más en digerirse, casi 00 por ciento. Pero eso no significa que no sea tan saludable”, indicó Lockhart.

BEBIDA

Fury es fanático del café, algo que no le prohíben consumir, aunque su principal ingesta es el agua. Consume seis litros al día, sin contar sus batidos. Por eso, el nutricionista intenta que sus batidos, así como sus comidas, tengan un alt conetido en sodio. “Tyson suda constantemente y bebe una tonelada de agua”, explicó en la entravista. “Lo que la gente no se da cuenta es que beber mucha agua es la mejor manera de deshidratar a alguien. Elimina los nutrientes. Tu cuerpo quiere permanecer en un estado constante de homeostasis. Mucha gente ve la sal como algo realmente malo. Tu cuerpo necesita sal para contraer las terminaciones nerviosas. Necesitan potasio, necesitan sodio. Muchos estudios han demostrado que el sodio crea presión arterial alta. Pero no es necesariamente el alto contenido de sodio sino la falta de potasio. La gente necesita sal para hidratarse”.

Tyson Fury quiere ser el campeón indiscutido del Consejo Mundial de Boxeo (Reuters)

Este sábado se esperan 94 mil personas en Wembley para ver pelear a Fury ante Dillian Whyte, en lo que será la primera velada para el campeón mundial de los pesos pesados del CMB que ostenta un invicto de 32 presentaciones con un solo empate y 31 victorias, la última para cerrar la trilogía ante Deontay Wilder en octubre de 2021.

