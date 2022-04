Comida sin límites y un entrenamiento particular: Mike Tyson reveló cómo se prepararía si volivera al ring

Tyson tiene 55 años y se entrena a diario (Reuters)

Mike Tyson participó de la semana pasada de un nuevo episodio de Hotboxin, el podcast que co-conduce y por el cual pasan figuras de la música y del deporte estadounidense. El último invitado fue el campeón de UFC Israel Adesanya con quien habló sobre los planes que tiene a futuro y que tienen en vilo a sus millones de fans, quienes sueñan con verlo sobre el cuadrilátero una vez más.

El ex púgil de 55 años peleó por última vez en noviembre de 2020 en un combate de exhibición ante Roy Jones Jr. Desde entonces, se ha especulado con otra presentación similar y en los últimos meses el nombre del youtuber Jake Paul parece haberse instalado en los principales portales norteamericanos y europeos, aunque hace algunas semanas el propio Tyson desmintió que existan negociaciones.

Pese a esto, Iron Mike reconoció que está listo para medirse ante cualquier rival: “Les ganaría a esos cabrones”, sostuvo en referencia a los hermanos Paul, aunque aseguró que si se organizara la pelea no va a subestimarlos: “voy a estar en forma”.

El youtuber estadounidense Jake Paul ha incursionado en el deporte de los guantes y ya acumula cinco victorias, la última de ellas ante el ex UFC de 39 años Tyron Woodley, mientras que su hermano, Logan, se midió ante nada menos que Floyd Mayweather en una pelea de exhibición que no tuvo ganadores ni perdedores, aunque sí repartió mucho dinero.

Tyson negó que existan negociaciones, pero adelantó que vencería a Jake Paul en una pelea

Con respecto a su preparación, Tyson explicó que se encuentra muy bien físicamente y que no necesitará cambiar demasiado su forma de vida actual: “Con 30 días de boxeo, podría pelear con cualquiera. Si estoy boxeando todos los días en el gimnasio, no tengo que preocuparme por mi dieta. Como lo que quiero”, reveló. Sin dudas un método particular, sobre todo para alguien de 55 años.

Desde su última pelea ante Roy Jones Jr., Iron Mike tuvo muchas invitaciones para pelear ya que el ex campeón mundial de los pesos pesados genera un gran impacto y una ganancia importante para cualquier contrincante, más allá de que se trate de un combate de exhibición. Evander Holyfield (59 años), Lennox Lewis (55) y otros se encolumnaron para tener una chance con él, pero el influencer Paul podría el elegido para otro regreso al cuadrilátero.

“Cuando Jake Paul pelea, lleva a 75 millones de personas a la taquilla. No a la arena, a la taquilla”, destacó Tyson en diálogo con Israel Adesanya, motivo por el cual el ex campeón parece interesarse por cerrar un acuerdo con el youtuber.

Fue justamente en su podcast a finales de marzo cuando bromeó sobre ese posible choque con el joven de 25 y el dinero por el cual aceptaría el desafío: “Un billón de dólares”, lo que equivale en inglés equivale a mil millones de dólares, un monto sin dudas impagable. “Necesitamos ganar algo más de dinero, hombre. Él tiene ojos azules, pelo rubio, eso es caro”, sostuvo en tono fanfarrón sobre Paul. Más allá de las bromas, dejó en claro que no existe ningún tipo de negociación al respecto.

