Los mejores memes que dejó La’eeb, la mascota de Qatar 2022

No sólo el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo sorprendió a los fanáticos del futbol, pues además de eso, este 1 de abril se presentó la canción oficial del Mundial y también de la mascota, llamada La’eeb (significa jugador habilidoso en árabe).

Y es que para aquellos conocedores de este evento de fama mundial, cada edición se caracteriza no sólo por los partidos y el enorme esfuerzo que hacen los jugadores de cada país en la cancha, sino que vivir la experiencia de un mundial conlleva adentrarse en la cultura del lugar que funge como sede y del que también surgen todo tipo de personajes representativos.

Así, para este mundial 2022, que se llevará a cabo en Qatar, Laéeb será el tierno personaje que representará a la Copa del Mundo y se trata nada más y nada menos que de un adorable turbante volador.

“Llegó del universo de las mascotas lleno de energía y está listo para llevar la alegría del fútbol a todo el mundo. La’eeb anima a todos a creer en sí mismos. Ha llegado el momento de repartir la alegría del fútbol por el mundo entero”, comunicó la FIFA desde sus redes sociales para presentarlo.

Por su parte, Khalid Ali Al Mawlawi, director general adjunto de Marketing, Comunicación y Experiencias del Comité Supremo de Organización y Legado, mencionó que la animación será una forma de que los habitantes de todo el mundo se sientan bienvenidos.

“Seguro que a los hinchas de todo el mundo les encantará este personaje alegre y divertido. La’eeb será esencial para ayudarnos a atraer a los seguidores de todas las edades a la fantástica experiencia de esta Copa Mundial de la FIFA”.

No obstante, en México, la reacción por parte de los internautas no se hizo esperar y no tardaron surgir todo tipo de memes en donde hasta compararon a La’eeb con el famoso fantasma de Gasparín.

“La mascota del Mundial de Qatar 2022 es el pañuelo que Fiona le entregó a Shrek como muestra de su gratitud”, “Quién diría que Gasparin el fantasma amigable sería la mascota de la copa del mundo, Qatar 2022″, son algunas de las menciones que aparecen en Twitter.

Otros usuarios de esta red social aprovecharon para colocar: “ojalá los de qatar metan una mascota del mundial con buen diseño y carismática”, para después mostrar imágenes de Bob Esponja sosteniendo un pequeño pañuelo blanco en la palma de su mano.

Cabe recordar que la primera copa mundial que presentó una mascota fue México, cuando en 1970 creó a Juanito, un niño con sombrero típico y vestido con la equipación del seleccionado azteca. Cuatro años más tarde, Alemania imitó la idea con Tip y Tap, dos chicos teutones fanáticos de la redonda.

El Gauchito argentino fue el siguiente y Naranjito fue la obra de España 82, con la fruta personificada junto al balón. Y México volvió 16 años después de su primer evento con Pique, un pepinillo con sombrero azteca.

Italia 90 contó con Ciao, un armatoste hecho por cubos con los colores de la bandera local. Las animaciones mejoraron a partir de Estados Unidos, con la presentación del perro Striker, que antecedió al gallo Footix de Francia 98. No fueron demasiado populares los tres personajes asiáticos de Corea-Japón 2002, Ato, Kaz y Nik, pero el león Goleo de Alemania 2006 generó más empatía. Los últimos fueron el leopardo africano Zakumi (Sudáfrica 2010), el armadillo Fuleco (Brasil 2014) y el lobo Zabivaka (Rusia 2018).

