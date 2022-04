El look de gala y los tuits en pleno sorteo del Mundial: Sergio Agüero fue protagonista en Qatar

El Kun Agüero junto a su novia, Sofía Calzetti, justo antes del sorteo del Mundial (REUTERS/Carl Recine)

El sorteo de la Copa del Mundo tuvo a múltiples personalidades del fútbol internacional. Una de ellas fue Sergio Agüero, quien tuvo que retirarse como profesional tras padecer una arritmia cardíaca cuando recién había firmado con el Barcelona de España. El Kun jamás perdió la sonrisa de su cara pese a eso y confirmó que asistirá al Mundial de Qatar 2022, aunque no para formar parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni como le propusieron.

Durante la gala, el ex delantero asistió junto a su novia Sofía Calzetti con un look que llamó la atención: traje, chaleco y moño. “Este es otro chaleco, ahora vine con moñito”, aclaró el Kun, que el día anterior se había mostrado con corbata. “Acá andamos por Qatar”, tuiteó junto a una imagen en la alfombra roja. Agüero acaparó la atención de varios de los presentes y se acomodó en su asiento correspondiente con un fixture en mano: “¿A qué grupo vamos?”.

Más tarde, la cuenta oficial de la Copa del Mundo lo citó con una de sus frases célebres. En lugar de “¿vamo’ a jugar?”, escribieron “¿vamo’ a sortear?”. Y el ex Manchester City respondió con un emoji con anteojos.

Sergio Aguero junto a su pareja Sofia Calzetti en Doha, Qatar (EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL)

Sobre el último sorteo que había apreciado, recordó: “Creo que estábamos entrenando, no veía todo esto. Ahora que estoy en otro lado, es un show todo esto. Está bueno, divertido”.

Antes de que Argentina supiera que Arabia Saudita, México y Polonia, Agüero había pedido tranquilidad: “Estamos bien nosotros. Nosotros estamos diciendo a ver quién no queremos, pero ellos también están ahí frunciendo el cocó. Están todos también pendientes de que hoy Argentina está bien también”. Y cerró: “Vamos a intentar que no esté Alemania en el grupo, pero hay que estar tranquilos, no pasa nada. Hay que tener fe que va a estar todo bien”.

Finalmente, utilizó su cuenta de Twitter para informar en vivo sobre el fixture del seleccionado nacional. Precisó la fecha, horario y estadio de cada una de las presentaciones del equipo de Lionel Scaloni: el martes 22 de noviembre frente a Arabia Saudita, a partir de las 10 en el estadio Lusail, el sábado 26/11 contra México, desde las 16 en el estadio Education y el miércoles 30/11 ante Polonia, desde las 10 en el Lusail.

LOS TUITS DEL KUN AGÜERO DURANTE LA GALA EN QATAR

