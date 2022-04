El sorteo del Mundial: cómo quedaron los grupos de Brasil, Uruguay, México, Ecuador y Argentina

El momento cúlmine del sorteo, con las estrellas sacando las bolillas de los copones (REUTERS/Ahmed Jadallah)

Los aficionados del planeta ya comenzaron a vibrar con la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 . En el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha se realizó el sorteo que definió la composición de la fase de grupos y el fixture del torneo. Y los elencos americanos ya conocen a sus adversarios: Argentina terminó siendo el más beneficiado por el azar, mientras que Uruguay aparece como el que se encontró con el panorama más complejo.

Qatar fue designado cabeza de serie en el Grupo A. Inglaterra cayó en el Grupo B, mientras que el azar dejó a Argentina en el Grupo C. Y Francia, en el D. España encabeza el Grupo E. Bélgica terminó en el Grupo F. Brasil apareció en el Grupo G: justó sacó la bolilla Cafú, a quien se le dibujó una sonrisa y lo nombró como “el Penta”, en relación a los cinco títulos que posee. En consecuencia, Portugal quedó determinado en el Grupo H.

Así quedaron conformados los Grupos:

GRUPO A: Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda.

GRUPO B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos y (Gales-Escocia/Ucrania)

GRUPO C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia.

GRUPO D: Francia, (Perú-EAU/Australia), Dinamarca y Túnez.

GRUPO E: España, (Costa Rica/Nueva Zelanda), Alemania y Japón.

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia.

GRUPO G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.

GRUPO H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

Los elencos sudamericanos tuvieron suerte dispar: Ecuador abrirá la acción en el Mundial ante Qatar, el lunes 21 de noviembre en el estadio Al Bait. Y deberá batallar ante rivales de fuste, como Senegal (campeón de la Copa África) y Países Bajos. Brasil tiene adversarios de respeto, como Suiza, Serbia y Camerún, aunque en condiciones normales debería avanzar. Perú (de ganar el repechaje ante Emiratos Árabes o Australia) se encontrará con una zona muy exigente, ante Francia, Dinamarca y Túnez.

La foto final de la ceremonia (REUTERS/Pawel Kopczynski)

Y el caso Uruguay es particular. Si bien el sorteo no deparó un “Grupo de la muerte” claro, el más parecido a ese concepto es el H, donde cayó la Celeste, con la Portugal de Cristiano Ronaldo, Ghana y Corea del Sur. Tal vez podría pelear el rótulo el Grupo E si accede Costa Rica, pero más que nada por el choque de titanes entre España y Alemania.

¿Argentina? A la Albiceleste le tocó un grupo accesible, al menos dentro del panorama que ofrecían los bombos. Debutará frente a Arabia Saudita (el 22/11), del copón 2 le tocó México (el 26/11), evitando enfrentarse a los más poderosos, aunque no hay que desdeñar el poderío de los aztecas, dirigidos por un viejo conocido: el Tata Martino. Y el tercer adversario resultó Polonia (el 30/11), el equipo que tiene como bandera a Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich que, justamente peleó con Lionel Messi los premios a mejor futbolista de 2021.

La ex futbolista estadounidense Carli Lloyd, el ex jugador británico Jermaine Jenas y la presentadora de origen jamaicano y británico Samantha Johnson fueron los encargados de conducir el segmento más importante de la ceremonia. El primer convocado para sacar las bolillas fue el brasileño Cafú. Luego, el nigeriano Jay Jay Okocha. En tercer término apareció en escena Lottar Mathaus. En cuarta posición, el iraní Ali Daei, ex goleador histórico de selecciones hasta la irrupción de Cristiano Ronaldo. Quinto, el ex defensor Adel Ahmed MalAllah (Qatar). Sexto, el ex capitán de la selección australiana Tim Cahill y Bora Milutinovic, el único entrenador que disputó cinco Mundiales con cinco selecciones diferentes (México 1986, Costa Rica 1990, EEUU 1994, Nigeria 1998 y RP China 2002). Por último, el ex delantero argelino Rabah Madjer.

La gala se inició con un video animado que intentó explicar el sentido y los valores que envuelven a la disputa de la Copa del Mundo. El protagonista fue un turbante, que alegó haber participado, por ejemplo, de “la Mano de Dios” de Maradona en México 86 o de la palomita de Van Persie en Brasil 2014. Se trata de La’eeb, la mascota del certamen.

Presentacion de la mascota del Mundial de Qatar 2022

Luego de un impactante show de freestyle del que participaron hombres y mujeres, fue el momento del discurso de la actriz Sherihan, quien dio un discurso abriendo los brazos del mundo árabe a quienes se acerquen a Qatar a disfrutar del Mundial. Y llegó el turno de la canción del Mundial, Hayya Hayya (Better Together), o “Mejor juntos” en español, que fue interpretada en vivo por Trinidad Cardona, Davido y Aisha.

Acto seguido, subió al escenario Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien les dio la bienvenida a los representantes de todas las delegaciones en varios idiomas. Y anunció que será “la mejor Copa del Mundo de la historia”. “El mundo está dividio, el mundo está agresivo, yu necesitamos ocasiones como estas para unir. El pedido que hace el mundo del fútbol es paren los conflictos, paren las guerras”, señaló, en relación a la invasión de Ucrania a Rusia.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino y el Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (REUTERS/Carl Recine)

El homenaje a las estrellas recientemente fallecidas fue un golpe al corazón para todos los fanáticos, pero especialmente los argentinos. Es que pasaron Gordon Banks, Paolo Rossi, Gerd Müller, pero especialmente Diego Maradona, quien murió en noviembre de 2020.

El Homenaje De La Fifa A Maradona Y Otros Futbolistas En El Sorteo Del Mundial

Posteriormente, salió a escena el gran protagonista del Mundial: el trofeo. Llegó en manos de Didier Deschamps, el entrenador de Francia, campeón de la última cita disputada en Rusia. El clímax llegó con el sorteo, el momento que sumergió a los fanáticos en la atmósfera mundialista, cuando faltan 8 meses para el inicio del certamen ecuménico.

