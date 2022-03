Gabriela Sabatini anunció que volverá a jugar a los 51 años: el prestigioso torneo de leyendas del que participará

La publicación de Gabriela Sabatini que revolucionó a sus fanáticos

A los 51 años, Gabriela Sabatini volverá a jugar al tenis. Ella misma lo confirmó en su cuenta de Twitter, junto a una imagen en la que se la ve acompañada de Gisela Dulko. No séra en el US Open, el Grand Slam que logró alzar en su brillante carrera, a la que le puso punto final a los 26 años. “Quiero agradecer la invitación de Roland Garros de participar en el ‘Trophée des légends’ 2022. Será muy especial volver a jugar en un lugar lleno de tan hermosos recuerdos junto a Gisela, a quien admiro, respeto y quiero mucho. Nos vemos del 31 de mayo al 5 de junio en París, escribió en su cuenta de Twitter.

El posteo generó más de 4.000 “Me gusta” y 400 RT en poco más de tres horas, además de reacciones eufóricas de distintos protagonistas del mundo del tenis. Por ejemplo, la belga Kim Klijters, ex N° 1 del mundo, le respondió la publicación: “Yo me quiero unir”.

La ex N° 3 del ranking WTA había sorprendido en las últimas semanas con un par de videos en los que se la veía practicando precisamente con Gisela Dulko en el Racket Club. En las imágenes, que fueron difundidas por Gustavo Giussani, otro ex jugador oriundo de Córdoba, Sabatini demuestra toda su destreza para volear la pelota, como si el tiempo nunca hubiese pasado.

La ex tenista que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, donde también fue la abanderada de la delegación argentina, reparte su residencia durante el año en lugares como Zúrich, en Suiza, y también en ciudades estadounidenses como Miami o Nueva York.

La ex tenista disfrutó de un peloteo con Gisela Dulko, otra ex jugadora argentina del circuito profesional

“Me siento una persona joven, y creo que el estilo de vida que llevo también influye. Hago mucho deporte, estoy activa y en movimiento. Me siento bien física y mentalmente, necesito empezar el día haciendo deportes, me purifica, es un cable a tierra para mi. El hecho de viajar y de estar en constante movimiento es una manera de mantenerse joven, pero sobre todo activa, soy alguien a la que le gusta mantenerse activa. Me gusta estar de un lado para el otro”, había declarado en una entrevista en Infobae en 2020.

Desde su retiro, había cambiado la raqueta por el ciclismo o el running. Sabatini ganó Wimbledon en dobles en 1988 con la alemana Steffi Graf, se retiró en 1996 y forma parte del Salón Internacional de la Fama del Tenis. El palmarés de la mejor tenista argentina de la historia incluye 39 títulos: 27 individuales y 12 en dobles.

Del trofeo de las leyendas participan grandes tenistas ya retirados, que exhiben su vigencia, compiten y abonan a la nostalgia de los fanáticos, que podrán disfrutar una vez más de la magia de Sabatini, como si los 26 años que lleva en el retiro fueran apenas un paréntesis.

