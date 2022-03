Rafael Nadal confirmó que tiene una costilla fisurada y estará varias semanas sin jugar: ¿llega a Roland Garros?

Rafael Nadal estará entre 4 y 6 semanas de baja (Usa Today Sports)

“Todo lo que puedo decir es que respirar es difícil para mí. No sé, cuando intento respirar es doloroso y muy incómodo”, sorprendió Rafael Nadal en la conferencia de prensa posterior a su derrota frente a Taylor Fritz por 6-3 y 7-6 (7-5) en la final del Indian Wells. “No sé si es algo en las costillas, no lo sé aún. Cuando respiro y cuando me muevo es como si tuviera una aguja dentro todo el tiempo. Me hace sentirme un poco mareado porque es doloroso”, agregó en unas declaraciones que pusieron en alerta al mundo del tenis.

Este martes, dos días después de aquel anuncio, el tenista español se pronunció nuevamente sobre el tema a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, en donde confirmó que estará de baja entre 4 y 6 semanas ya que el diagnóstico confirmó que tiene una fisura en una de sus costillas.

“Hola todos, quería anunciarles que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias”, explicó el actual número tres del ranking ATP. “Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste tras el inicio de temporada que he tenido tan buena”, continuó Nadal. El español consideró que “llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados”.

“Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo”, sentenció el deportista español a través de su cuenta oficial de Twitter.

La lesión se produjo en el tercer arco costal izquierdo, durante el partido de semifinales que disputó contra su compatriota Carlos Alcaráz el pasado sábado.

Nadal cayó ante Fritz en la final del Indian Wells (Usa Today Sports)

“Don Rafael Nadal Parera presenta después de realizadas las pruebas pertinentes RMN y TAC, una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo”, precisó su doctor Ángel Ruiz-Cotorro.

Tras caer en la final del Indian Wells y regresar al podio del tenis mundial (por debajo de Novak Djokovic y Daniil Medvedev), el manacorí iba a comenzar a prepararse para llegar de la mejor manera al torneo más importante de su carrera deportiva: Roland Garros. Sin embargo, con los plazos de recuperación que detalló, el español siembra un interrogante sobre si podrá llegar a disputar el segundo Grand Slam del año, el cual comenzará el próximo 22 de mayo.

Si se cumplen en tiempo y forma las seis semanas de rehabilitación, Rafael Nadal podría volver a la acción el próximo 3 de mayo después de más de un mes de inactividad. Sin embargo, fiel a su estilo aguerrido y con lo que demostró recientemente al ganar el Abierto de Australia, las puertas del evento parisino lejos están de quedar cerradas.

