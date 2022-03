Golovkin respondió a provocaciones de Canelo Álvarez: “¿Qué ha estado esperando?”

Gennady Golovkin y Canelo Álvarez podrían volver a pelear por títulos en septiembre de 2022 (Foto: AFP)

Aunque no se ha confirmado la tercera pelea de historia entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin, los dos púgiles ya han comenzado a brindar declaraciones de cara al posible careo en el mes de septiembre. Luego de que el mexicano considerara la reyerta como un reto personal, el kazajo respondió y recriminó a su posible rival que haya demorado casi cuatro años para aceptar la revancha.

En entrevista con Ariel Helwani, GGG respondió a las declaraciones del mejor libra por libra del mundo. “Seré honesto contigo. Si cree que fue algo que dije y que el tema ya es personal ¿dónde ha esado todos estos años? Ya pasaron tres o cuatro años. Si es personal ¿qué ha estado esperando?”, declaró en el canal de YouTube del periodista.

Y es que después de haber protagonizado el primer cara a cara contra Dmitry Bivol, personaje al que tratara de despojar del título mundial en las 175 libras, Canelo Álvarez habló acerca de su intención por enfrentar a Golovkin en septiembre. No obstante, más allá del ámbito deportivo, entre sus motivos principales se encuentran una serie de declaraciones que pusieron en entredicho su legitimidad en el ring.

El boxeador kazajo Gennady Golovkin reprochó a Canelo Álvarez haber retrasado su pelea de revancha durante cuatro años (Foto: Steve Marcus/REUTERS)

“Tenemos este negocio donde tenemos que pelear después con Golovkin, así que dije ¿por qué no? Todos quieren ver esa pelea, puede ser o no tarde pero todos quieren esa pelea, así que ¿por qué no? (...) Sí (es personal). Él habló mucha mierda muchas cosas”, declaró ante los medios de comunicación que lo cuestionaron después de la conferencia de prensa.

Y es que, si bien las dos peleas que sostuvieron entre 2017 y 2018 fueron ampliamente disputadas, el resultado y las circunstancias que lo rodearon les brindaron el tinte de polémica. La primera ocasión, los jueces les otorgaron el empate en las tarjetas, por lo cual acordaron una segunda pelea un año después. No obstante, en ese momento Canelo dio de qué hablar.

Dos meses antes de enfrentar al kazajo por segunda ocasión, el mexicano dio positivo a la prueba de dopaje por presencia de clembuterol. Aunque la noticia le valió duras críticas, Álvarez adjudicó el resultado al consumo de carne contaminada. Su versión fue respaldada por Daniel Eichner, director del Laboratorio de Investigación y Pruebas de Medicina Deportiva y pudo presentarse al combate.

