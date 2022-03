Cómo gastó Alexis Vega su primer sueldo millonario

El primer sueldo de Alexis Vega como delantero de fútbol fue poco más de un millón de pesos (Foto: Twitter/@ChivasEN_)

En Chivas, Alexis Vega encontró la oportunidad de catapultar su carrera como futbolista profesional, sin embargo, fue el club Toluca el que le abrió las puertas a la Primera División de México y con ellos ganó su primer sueldo millonario.

Recientemente el delantero de 24 años recordó la peculiar anécdota de sus inicios en el fútbol y la primera vez que disfrutó de su sueldo como delantero de los Diablos Rojos con el que compró su primer vehículo. En una entrevista con Jesús Canelo Angulo para el canal de YouTube Disfruta el viaje relató los detalles de su debut que estuvo acompañado de su primer millón como jugador profesional.

Con 18 años cumplidos tuvo su primer partido en la Primera División contra Pachuca y a partir de ahí se integró a los Choriceros de manera definitiva. Después de participar en la Copa Libertadores y algunos duelos de la Liga MX regresó a la casa club de Toluca y aprovechó el descanso para realizar algunas compras personales.

El primer sueldo de Alexis Vega lo gastó en un automóvil de 290 mil pesos (Foto: Instagram/@alexisvega.9)

Vega tenía contemplado un estimado de los pagos que recibió por lo que consideró que únicamente le alcanzaba para comprarse ropa.

“Cuando nos dan descanso tenía como mes y medio de que no habíamos llegado a la casa club, entonces yo ya tenía en mi mente ‘pues ya tengo tres quincenas’, me voy a comprar algo, ya tengo mis 15 mil pesitos me voy a comprar una playera, mis pantalones”, contó el medallista olímpico.

De acuerdo con el relato de Alexis Vega, en Toluca empezó con un sueldo de mil 300 cuando recién se integró a Primera División, después subió a un sueldo fijo de ocho mil pesos, además de los bonos por minutos y partidos jugados, por lo que en sus cuentas tenía un estimado de 15 mil pesos para cobrar. Sin embargo, cuando revisó su cuenta había más dinero del que esperaba.

Vega debutó con Toluca en 2016 (Foto: Instagram/@alexisvega.9)

Más de un millón de pesos le habían depositado en su cuenta y al no conocer de la manera en la que funcionaba los pagos con el primer club, creyó que había un error.

“Llego al cajero, metí la tarjeta y tenía como un millón 800 y se me hizo bien raro. Iba con un compa y le dije: ‘Mira güey, se equivocaron, me depositaron esto, esta feria no es mía’”.

Ante la duda, el actual futbolista de Chivas se comunicó con la administración de Toluca para arreglar la situación: “Que agarro y le marco a Rosi, que era la contadora. ‘La verdad me depositaron un dinero que no era, yo creo que se equivocaron porque yo no gano eso’, y me dijo: ‘No Alexis, esas son todas tus primas que hemos ganado en Toluca’”.

Un BMW fue la marca que eligió Vega para comprar su primer coche (Foto: REUTERS/Wolfgang Rattay)

Al enterarse de la cantidad que juntó de los partidos ganados, en lugar de ir a comprar ropa llamó a su familia y a su novia para comprarles obsequios y un carro. Pensó en adquirir un Ibiza pues era su anhelo de tiempo, pero al final optó por un BMW.

“Lo primero que hago es mandar a llamar a mis papás, a mis hermanos. Los llevo a la plaza, les compro ropa, les compré de todo. Ya cuando se fueron les di dinero para que ellos tuvieran y se fueran contentos. Y cuando yo me quedo dije ‘me voy a comprar mi carrito’, me voy a comprar un Ibiza, pues no, me fui a la BM y me compré un BM fue mi primer carro”.

Con ayuda del papá de su novia logró negociarlo para que no le saliera tan caro.

Actualmente Alexis Vega juega con Chivas (Foto: Twitter/@Chivas)

“Mi suegro fue el que me ayudó a comprarlo y empezó ahí a regatear. Me lo dejaron en un buen precio, me lo dejaron en 290 mil, me acuerdo”

Al día siguiente llegó al entrenamiento en su nuevo carro, ahí el cuerpo técnico del club aconsejó a Vega de no malgastar el dinero y pensar en el futuro. Desde entonces procuró velar por su bienestar y pensar en su familia.

SEGUIR LEYENDO: