David Faitelson volvió a atacar a Canelo Álvarez: “Hay mejores que él”

David Faitelson volvió a atacar a Canelo: “Su rival debió ser Benavidez” (Foto: Youtube/Fino Boxing)

El pasado 25 de febrero se anunció de manera oficial que el próximo rival de Canelo Álvarez sería el ruso Dmitry Bivol, a quien intentará arrebatarle su cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el peso semipesado el próximo sábado 7 de mayo en Las Vegas, Nevada.

A pesar de que el mexicano se medirá contra un campeón mundial invicto y tendrá que subir nuevamente de peso hasta las 175 libras, hay un sector de analistas y aficionados que no está conforme con lo hecho a lo largo de su carrera. Uno de ellos es David Faitelson, uno de sus críticos más constantes y que meses atrás propuso al propio Bivol como un rival de peso para Saúl.

En una breve entrevista con Fino Boxing, el comunicador deportivo volvió a poner a otros boxeadores por encima del mexicano y negó que sea el mejor Libra por Libra del momento, por lo que le solicitó saltar al peso semipesado para subir la intensidad y el interés.

Actualmente Canelo Álvarez es el campeón indiscutido de las 168 libras (Foto: Reuters/Joe Camporeale)

“Creo que el canelo tendría más oposición arriba, en las 175 libras. Habría que verlo contra Dmitry Bivol, creo que sería una pelea muy interesante”, afirmó a finales de 2021, antes de que se concretara la pelea contra el boxeador ruso.

En el mismo tenor, catalogó a otros pugilistas con mayor nivel que Canelo Álvarez, por lo que no le alcanzaba para ser considerado el mejor libra por libra, principalmente porque no tiene con un abanico de habilidades amplio.

“Cuando tú tomas el mejor libra por libra tienes que considerar muchos aspectos y no sé si reúne todos esos aspectos. Para mí hay boxeador más completos que Saúl el Canelo Álvarez, pero tampoco han tenido la actividad (que Canelo) (...) A mí me gustan más Terence Crawford, Oleksandr Usyk y Naoya Inoue, son boxeadores mucho más completos que el Canelo, pero claro, no tienen la dimensión ni la importancia que tiene mexicano”, afirmó antes de la pelea contra Bivol.

David Faitelson se ha consolidado como uno de los críticos más férreos de Canelo Álvarez (Foto: ESPN)

A pesar de que el deseo de Faitelson era ver a Saúl en las 175 libras, algo que finalmente se cumplió, recalcó que sus retos en el peso supermedio todavía estaban inconclusos, pues puso como candidatos a otros exponentes boxísticos.

“El caso de David Benavidez o el de Jermall Charlo, creo que serían mucho más interesantes”, afirmó el analista de ESPN, cuando el combate contra Caleb Plant estaba a punto de acontecer.

Incluso mencionó que el rival que más problemas le ocasionaría al tapatío era el propio Benavidez, siempre y cuando se encuentre en buena forma.

Canelo Álvarez y David Benavidez fue una de las peleas más solicitadas por la afición (Foto: @benavidez300 / IG - EFE)

A pesar de sus constantes críticas, semanas atrás reveló que no hay ningún tipo de enemistad con Saúl Álvarez y mucho menos algo parecido al odio, pues en entrevista con Erick El Terrible Morales, dio detalles de su relación con el campeón indiscutido del peso supermedio.

“Yo no tengo nada contra él, independientemente de un análisis boxístico, de que si sus rivales han sido importantes o no, de que él ha sido un producto más de mercadotecnia o no, independientemente de todo eso hay que reconocerle la carrera que ha hecho”.

“En Saúl se admiran muchas cosas. Yo admiro mucho la capacidad que tiene para involucrarse en temas sociales. De pronto si alguien aparece en Twitter que necesitan una operación , alguna ayuda, enseguida él se brinda para poder ayudar, eso está bien”, sentenció el experimentado comentarista deportivo.

