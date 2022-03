Mauricio Pochettino quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación del PSG: del “rotundo fracaso” a las dudas por “empezar de cero”

Pochettino solo podrá ganar la Ligue 1 esta temporada (Reuters)

La prematura eliminación del PSG de la Champions League en octavos de final ante el Real Madrid significa un fracaso para el conjunto francés, cuyo objetivo primordial era alzarse con el trofeo continental que nunca ha podido ganar en su historia. Habiendo quedado afuera tan rápido y tras partir de la Copa de Francia frente al Niza, por estos momentos la gran incógnita es qué ocurrirá con el entrenador Mauricio Pochettino.

El equipo jugará solamente la Ligue 1 durante lo que resta de la temporada y con una ventaja de 13 puntos por sobre sus perseguidores, todo parece sentenciado. Por eso, por estas horas en París se habla solamente de dos asuntos: la continuidad de Kylian Mbappé, cuyo contrato expira en junio, y la de Pochettino, a quienes las críticas lo acorralan.

El técnico tiene contrato hasta junio de 2023, pero el rendimiento de su equipo desde el inicio de la actual campaña ha dejado más dudas que certezas. Si bien ante el Real Madrid, el PSG mostró su mejor versión, al menos durnate 120 minutos de la llave de octavos, la imagen final con los tres tantos de Benzema opacó su actuación previa.

El sitio Le Parisien aseguró en un artículo publicado después de la eliminación de la Champions que el técnico se dirige hacia la salida: “Más allá de este triple fracaso, el ex Tottenham nunca ha conseguido dar una identidad de juego clara y atractiva a su PSG, una de las misiones que le encomendaron cuando fue contratado en sustitución de Thomas Tuchel. Es su talón de Aquiles, y el motivo que había empujado a los dirigentes parisinos a irse a prospectar a otro lado a finales del año pasado y en concreto con Zinedine Zidane”.

El PSG deberá decidir si Mauricio Pochettino seguirá siendo el entrenador la próxima temporada (Reuters)

El portal reconoce que el técnico francés está en carpeta, como ya lo estuvo hace meses, y su nombre parece ser una tentación para una institución cuyo único proyecto es ganar. “Mauricio Pochettino parece ser el primer fusible que se funde al final de la temporada”, señala el sitio que remarca que pagar su contrato para despedirlo es un lujo que el club gobernado por los qataríes puede darse.

Por su parte, L’Equipe recuerda que el técnico argentino llegó al banco del Parque de los Príncipes por una decisión tomada desde Doha y no por el actual director deportivo Leonardo, quien prefería a Massimiliano Allegri para el cargo. “La relación entre el técnico argentino y el director deportivo brasileño nunca fue la de dos dirigentes híper cómplices”, señala el sitio que además indica que para el propio Pochettino su salida no sería una mala noticia. “Pochettino ya no trató de ocultar su exasperación. Ha estado germinando en él durante varias semanas. Salir de la Ligue 1 y volver a la Premier League o La Liga no sería por tanto un castigo sino un alivio. Sin embargo, sus dieciocho meses en París sonaron como un rotundo fracaso”.

En este contexto de rumores, ha sonado fuerte la palabra oficial del propio Leonardo en diálogo con RMC Sports. El brasileño buscó llevar calma luego de la humillante eliminación que sufrió el equipo en el Santiago Bernabéu y adelantó que no es momento para tomar decisiones drásticas: “Debemos mantenernos unidos. Pochettino es parte del proyecto esta temporada. No es tiempo de pensar en eso”. Además, agregó: “No deberíamos tirar todo a la basura. No debemos empezar de cero después de cada derrota”.

Cada hora que pasa aumenta las dudas sobre lo que sucederá con el técnico argentino, a quien la prensa local señala como uno de los responsables de que el equipo no haya conseguido alzarse con su principal -o único- objetivo, después de haber sucumbido en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. El ex entrenador del Tottenham, cuyo nombre ya ha sonado en el Manchester United, tiene contrato vigente hasta junio de 2023 y seguramente su continuidad se defina de aquí al final de la campaña actual.

SEGUIR LEYENDO: