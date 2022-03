A los 53 años, Tony Hawk sufrió una fractura en la pierna y dejó un mensaje que preocupó a sus fanáticos

El histórico ícono estadounidense se recupera de un duro golpe

Una de las grandes características que tiene Tony Hawk a sus 53 años de edad es la pasión que transmite cada vez que se sube a un skate. El ícono estadounidense marcó una era con sus actuaciones estelares en los X Games y hasta en la actualidad mantiene su esencia cada vez que le toca patinar de manera recreativa. Sin embargo, se teme que se haya visto por última vez sobre ruedas al nacido en California tras la lesión que sufrió.

En una publicación en su Instagram personal, Tony mostró una radiografía para informar la fractura en la pierna que sufrió al caerse y contó que debieron ponerle tornillos en la zona. “Me rompí el codo hace 20 años y logré recuperarme por completo; esta recuperación de una fractura de fémur será mucho más difícil debido a su gravedad y mi edad. Pero estoy listo para el desafío”, redactó en un mensaje que abrió la puerta a los interrogantes sobre su futuro.

La radiografía que Tony mostró en las redes sociales para confirmar su fractura de fémur (Foto: tonyhawk)

“He dicho muchas veces que no dejaré de patinar hasta que esté físicamente incapacitado. Una pierna rota probablemente será la mayor prueba. Volveré... tal vez no a plena capacidad, pero renuncié a esa noción hace años cuando me acercaba a la “mediana edad”. Gracias a mi inquebrantable y tolerante familia, y a todos ustedes, por el amor y el apoyo a lo largo de los años. No estaría aquí sin ti. Nos vemos en el otro lado”, planteó mostrando su fortaleza anímica para combatir esta delicada lesión.

Este miércoles, Hawk se encargó de hacer una actualización con una foto de él en la camilla mientras recibía uno de los medicamentos y una frase: “Soy un chico paciente”. La leyenda del skate arrancó la extensa recuperación que le demandará esta fractura de fémur. Aunque ya mostró su ímpetu por progresar: en otras imágenes se mostró caminando lentamente en los pasillos del hospital o simplemente de pie al lado de su cama.

El estadounidense ya se mostró de pie junto a su cama del hospital (Foto: tonyhawk)

En el tiempo reciente Tony había aparecido nuevamente en las primeras planas al publicar un video realizando su clásico Ollie 540, maniobra la realizó por primera vez en 1989. Luego de conseguirlo y ante el aplauso de los presentes, la estrella de la patineta rompió en llanto por la tristeza, ya que anunció que no volverá a intentarlo nunca más.

SEGUIR LEYENDO: