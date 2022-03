Repudiable hecho en el rugby europeo: dos jugadores se filmaron burlándose de una persona que dormía en la calle

Dos rugbiers galeses se burlaron de una persona en situación de calle

Dos jugadores de rugby galeses fueron suspendidos en las últimas horas luego que se conociera en redes sociales un video en el que se burlan de una persona sin techo que estaba durmiendo en un área comercial de Cardiff. Los deportistas fueron identificados por los medios locales como Matthew Aubrey y Callum Carson: quedaron bajo una investigación a la espera de esclarecer este repudiable suceso.

Los dos atletas involucrados en este escándalo forman parte del Ospreys, uno de los cuatro equipos profesionales que tiene el rugby galés y que desde comienzos de los 2000 es una de las entidades más representativas de esta disciplina en la región. La filmación, que según el diario Wales Online fue publicada en la cuenta de Snapchat de Aubrey, muestra a Carson ingresando al lugar donde está durmiendo la persona de la que finalmente se burlan. El rugbier de 22 años realiza algunos movimientos que son captados por la cámara que portaría su compañero de equipo.

“El comportamiento que se muestra en este video es totalmente inaceptable y no es aprobado por nadie asociado con Ospreys. Ambas personas han sido suspendidas con efecto inmediato, en espera de una mayor investigación. A Ospreys les gustaría disculparse con la persona involucrada y reafirmar que este comportamiento de ninguna manera representa nuestros valores. No haremos más comentarios en este momento”, fue el comunicado que emitió la entidad y fue replicado por el medio local.

El video fue filmado en The Friary, un sector comercial de la capital galesa donde hay distintos locales gastronómicos y en la cercanía de una reconocida cadena hotelera. La Policía de Gales del Sur advirtió que no tenía “información sobre este incidente”.

Carson tiene 22 años e inició su trayectoria profesional en 2020, más allá de contar con experiencia previa en la selección Sub 20 de su país y también en el equipo mayor de seven. Aubrey, de 24 años, es un medio scrum que tuvo sus primeras actuaciones hace varios años y hasta contabilizó un paso por la Sub 18 de Gales, más allá de que su contrato con la institución galesa tiene dos años más de vigencia.

Ospreys ganó en cuatro oportunidades el certamen denominado actualmente Pro 14 que reúne a cuatro equipos de Irlanda, cuatro de gales, dos de Italia, dos de Escocia y dos de Sudáfrica. Precisamente el Leinster de Irlanda es el máximo ganador del certamen con ocho coronas, cuatro de ellas de manera consecutiva en los últimos años.

Los dos rugbiers que fueron identificados como protagonistas del suceso por los medios locales

