Nikita Mazepin se enfureció en una conferencia de prensa y aseguró que se enteró de su despido de la Fórmula 1 por redes sociales

Nikita Mazepin rompió el silencio tras su salida abrupta de la Fórmula 1 (Foto: REUTERS)

Uno de los deportistas más perjudicados en medio de la guerra de Rusia con Ucrania ha sido Nikita Mazepin. El piloto ruso de 23 años fue desplazado precipitadamente de la Fórmula 1 y en las últimas horas rompió su silencio desde Moscú con una charla de la que participaron algunos medios internacionales. Según su testimonio, se siente una víctima de lo que ocurrido y confesó que se enteró de su despido por las redes sociales.

Mazepin, que ahora ha decidido crear una fundación para deportistas que se han visto apartados de sus carreras por estos motivos, explicó paso a paso cómo fue su salida de la élite del automovilismo, donde había debutado la temporada pasada con el equipo Haas, con Mick Schumacher como compañero.

“No ha habido razón legal para que el equipo haya acabado el contrato desde el momento en que la FIA nos dejaba correr con bandera neutral, y yo acepté ser neutral y quería firmar una carta para ello, pero no me han dado tiempo, me quedé sin el sueño por el que luche 18 años de mi vida y sin defensa para ello”, lamentó.

Nikita Mazepin fue desplazado por el equipo Haas de la Fórmula 1 (@HaasF1Team)

El joven piloto ruso reveló el detrás de escena del conflicto con su escudería: “El equipo me dijo que si la FIA me dejaba, no habría problema yo en los test de Barcelona ni imaginaba que iba a pasar nada, y solía creer al 100% en la palabras de Günther Steiner, al que respetaba como hombre y jefe de equipo, pero no oí nada del equipo de que esto ocurriría y supe que me echaban por redes sociales el mismo día que ustedes. Nadie está listo para esto, no me dieron pistas de ello, ni apoyo. Apenas he hablado con Gene Haas alguna vez en estos años no puedo decir mucho porque no llevaba el equipo”.

Según comentó ante la prensa, todavía tiene intenciones de continuar con su trayectoria deportiva. “Siempre estaré listo físicamente por si llega una oportunidad y no estoy mirando otras categorías“, aseveró. Por ahora va a dedicar su tiempo a la fundación que ha creado con apoyo de su padre, Dmitry Mazepin, dueño de Uralkali. No sabe cuál será su futuro pero tiene claro que no será con Haas.

“No quiero ir donde no me quieren, no puedo volver a Haas aunque haya un resquicio legal, la Fórmula 1 es peligrosa como para hacerlo. Este trabajo es complicado estás bajo muchos focos y nunca imaginé que perdería el asiento así, en los pasados test solo pensaba en correr y arrancar el Mundial”, comentó.

Nikita Mazepin, que negó que Schumacher o alguno de sus patrocinadores tenga algo que ver con su salida, se mostró muy triste por ser apartado de la F1 y agradeció a varios colegas –como Checo Pérez, Bottas, Leclerc y Russell– por darle apoyo, lo que considera “algo muy importante porque el viaje a la F1 es largo para todos”. Son varios los candidatos a quedarse con su lugar, pero él prefiere despegarse de esa polémica. “No sé quien cogerá el asiento, quien lo haga, que tenga suerte y haga un buen trabajo, porque no tiene nada que ver con ésto”, concluyó.

