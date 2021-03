A los 52 años, Tony Hawk hizo por última vez un icónico truco en patineta y rompió en llanto

Tony Hawk se emocionó tras hacer un truco en su patineta

Tony Hawk es sinónimo de skate, su nombre hizo popularizó el deporte en todo el mundo e incluso un videojuego llevó su apellido. Pero el tiempo pasa y la leyenda de la patineta ha cumplido 52 años, por lo que ya no está capacitado físicamente para realizar los trucos con los que supo maravillar al mundo. Sin bien el talento no se pierde, el estadounidense publicó un video este jueves realizando su clásico Ollie 540 y anunció que no volverá a intentarlo.

Esta maniobra la realizó por primera vez hace 32 años: “En 1989 comencé a probar los ollie 540 como una broma, ya que parecía que no había forma de mantener una patineta en los pies durante 1un giro y medio en el aire. Pero, en algún momento, comencé a levantar la cola con la punta del pie trasero, lo que mantuvo mis pies en su lugar durante la mayor parte del giro“, recordó en una publicación de Instagram que acompañó con un emocionante video.

En la grabación se ve a Hawk, de 52 años, intentar el salto una y otra vez hasta que luego de caer en varias ocasiones logra concretarlo con éxito. “Lo he hecho durante los últimos 32 años, y mi técnica mejoró con el paso del tiempo”, escribió y agregó: “Pero se han vuelto más atemorizantes en los últimos años, ya que el compromiso de aterrizaje puede ser arriesgado si tus pies no están en los lugares correctos. Y mi voluntad de chocar inesperadamente contra el fondo plano ha disminuido enormemente durante la última década“.

Luego de conseguirlo y ante el aplauso de los presentes, la leyenda de la patineta rompió en llanto por la tristeza que significa que nunca más lo volverá a hacer. “Estoy un poco triste. Nunca he tenido mucha finalidad en nada, pero definitivamente fue la última que haré. A la mierda. Feliz de haberlo hecho“, sentenció. “Gracias, chicos, por aguantar conmigo”.

Según señalan algunos portales, el hombre del skate venderá el video en NFT, el nuevo furor del mundo de las criptomonedas. NFT refiere a Non-Fungible Tokens (no fungibles) y representa la nueva versión digital de las obras de arte, sellos o productos al que los usuarios le dan un valor. Es un tipo de token que vive en la cadena de bloques (blockchain) Ethereum. Para entenderlo mejor, representan activos digitales que en los últimos meses han comenzado a pisar realmente fuerte.

Tony Hawk hizo un 720 a los 52 años

En enero, Hawk había realizado un 720 y el video que publicó en su cuenta de Twitter se convirtió en un verdadero furor. Después de grabar seis intentos fallidos, con caídas de distinto tipo, logró completar a la perfección la prueba y decidió mostrárselo a sus seguidores.

Muchos seguidores alucinaron con lo hecho por el norteamericano y lo trataron de “leyenda”, entre otros múltiples elogios. El símbolo deportivo pasó a la historia en junio de 1999 cuando logró con éxito el primer 900 –dos vueltas y media en el aire– documentado de la historia durante los XGames de ese año luego de una decena de intentos. Aquella marca mítica quedó en las páginas doradas y él decidió sacar a relucir la prueba en junio del 2016, cuando la repitió a los 48 años para un nuevo aniversario de la gesta: ese video tiene más de 11 millones de visualizaciones en YouTube actualmente.

El nombre del deportista es sinónimo de éxitos sobre la tabla, pero también es el rostro de toda una maquinaria a nivel mediático. Sus apariciones en distintas series o shows televisivos le dieron a su figura el marco definitivo de mito, algo que terminó de alimentar completamente la maquinaria del videojuego. La primera edición conoció la luz en ese mágico 1999 con el “Tony Hawk’s Pro Skater”. Las versiones se publicaron año tras año con singular éxito y la moda se extendió hasta estos días: en 2020 se lanzó una remake de las entregas iniciales con “Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2″ para PlayStation 4, XBox One y PC.

