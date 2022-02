Vasco Aguirre mandó un mensaje a sus detractores

A pesar de ser entrenador del equipo con la mejor nómina de la Liga MX, Javier Aguirre no ha podido rendir buenos dividendos a la afición regiomontana (Foto: Matthew Childs/REUTERS)

En medio de las críticas por los malos resultados entregados por los Rayados de Monterrey a la afición, Javier Aguirre defendió su trabajo desde el banquillo y mandó un mensaje a sus detractores. En conferencia de prensa previa al duelo contra el Atlético de San Luis, el timonel mexicano se mostró seguro de que la situación deportiva en el equipo mejorará con el transcurso de las jornadas.

“Lo otro (afición) no está en mis manos. No me pagan por ello. Me pagan por ser entrenados y así seguiré hasta que el cuerpo aguante. A lo que a compete aquí estoy. Que el equipo camine, funcione, gane títulos, a eso nos dedicamos los entrenadores. En lo otro, habrá gente que se dedique a otras cosas yo no me dedico a eso”, señaló.

Luego del descalabro que sufrió ante el Puebla de Nicolás Larcamón, el Vasco fue el principal blanco de las críticas de un sector de la afición. En repetidas ocasiones se replicaron publicaciones en redes sociales con la etiqueta #FueraVasco. Incluso, algunos aficionados pegaron pancartas con mensajes de inconformidad en otras partes del mundo como Barcelona, España; Milán, Italia y Paris, Francia.

