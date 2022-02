La propuesta de Rogelio Funes Mori para solucionar problemas con la afición

(Foto: EFE/Miguel Sierra)

El club de Monterrey ha enfrentado diferentes críticas por los resultados que ha obtenido en sus últimos duelos. En días recientes un grupo de aficionados se manifestó afuera de las instalaciones de Rayados para protestar en contra del desempeño de los jugadores, ante tal evento, Rogelio Funes Mori les ofreció una solución para resolver diferencias.

Funes Mori habló en conferencia de prensa sobre los sucesos que ocurrieron el pasado lunes 21 de febrero y compartió con diferentes medios cuál podría ser la solución a las diferencias entre los seguidores de La Pandilla y los futbolistas.

El delantero regiomontano invitó a las personas que se manifestaron afuera del Barrial a tener un encuentro en privado sin prensa para dialogar y conocer sobre sus exigencias como afición y lo que puede mejorar la institución.

El Mellizo dejó en claro que dentro de Monterrey existe el compromiso por escuchar y atender las demandas de la afición, por lo que dejó abierta la oferta al diálogo.

“Si hubiesen querido no habría problema, en el plantel estamos todos dispuestos a hablar como seres humanos, como personas y hacerlo a puerta cerrada sin prensa sin nada”

Y es que en aquel momento cuando el grupo de aficionados esperaron a los jugadores, algunos sí se detuvieron a hablar con ellos, otros más pasaron de largo, como el caso del delantero naturalizado mexicano.

Ante tal echo, Funes Mori aclaró el motivo por el cual no se detuvo a hablar con las personas. En primera instancia dejó en claro que se sintió incómodo con la situación, pues sabía que la presencia de la prensa podría perjudicarlo así que evitó confrontaciones.

“Era un momento incómodo donde sentí que no era el momento para hablar con los tipos que estaban afuera porque era un momento incómodo, había mucha prensa y cualquier cosa que yo dijera iba a ser usado en mi contra, entonces por eso yo no me paré a hablar con esta gente”, sentenció el Mellizo.





