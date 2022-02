Afición de Rayados pidió la renuncia del Vasco Aguirre desde París, Barcelona y Milán

Las protestas por la crisis en los Rayados le han dado la vuelta al mundo (Foto: Twitter/@LaFuerzaRayada)

Tras una participación en el Mundial de Clubes considerada como fracaso por la afición, los Rayados de Monterrey tuvieron la oportunidad de reivindicar su poderío deportivo contra el Puebla, en la Liga MX. Sin embargo, a pesar de la notable diferencia de la nómina entre las plantillas, los líderes del torneo vencieron al equipo de Javier Aguirre con un solitario gol. Después de la derrota, la campaña para pedir la renuncia del Vasco se hizo presente en países como Francia, España e Italia.

En redes sociales comenzaron a difundirse fotografías con hojas y pancartas cuyo mensaje estuvo dirigido a la directiva del Monterrey. Días antes del regreso de los regiomontanos a la Liga MX se dio a conocer una primera protesta a los pies de la Torre Eiffel en París, Francia. “Javier Vasco Aguirre, exigimos tu renuncia. Podrás con la directiva, jamás con la pandilla. Arriba el glorioso Club de Futbol Monterrey #FueraVasco”, se lee en la pancarta.

Sin embargo, los mensajes de inconformidad provenientes desde otros países europeos comenzaron a difundirse tras la derrota ante el equipo de Nicolás Larcamón. Sobre una valla de contención, situada a unos metros de la catedral de Milán, Italia, figuró un cartel similar al colocado en París. “Fuera casas de apuestas del club. Fuera mercenarios. #FueraCodere, #FueraOrnelas, “FueraVasco”, fue la leyenda de la protesta.

Javier Aguirre ha sido señalado por los malos resultados de los Rayados (Foro: Suhaib Salem/REUTERS)

Otro de los lugares donde se colocaron mensajes contra la directiva fue en Barcelona, España. En uno de los postes ubicados sobre el Paseo de Lluis Companys, a escasos metros del Arco del Triunfo, fueron pegadas tres hojas. Dos de ellas contenían los rostros de Javier Aguirre y José Ornelas con las leyendas “#FueraOrnelas” y “#FueraVasco”. En la tercera afirmaron que “con la pandilla no se juega. Fuera mercenarios”.

La situación del cuadro regiomontano no ha sido la más favorable. Su poderosa nómina, catalogada como la mejor del circuito de acuerdo con el portal de Transfermarkt, no se ha reflejado en los resultados dentro del terreno de juego. Y es que los Rayados no lograron trascender en el Mundial de Clubes, donde lucían como uno de los tres equipos más poderosos en el papel.

En su más reciente participación, visitaron al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. El duelo representó un encuentro entre la plantilla más y la menos cara del Grita México Clausura 2022. El cuadro local, según el portal especializado goza de un valor situado en los EUR 20.7 millones, mientras que los del Barrial cuentan con una notable superioridad al reportar EUR 85.9 millones. A pesar de ello y que los líderes quedaron en inferioridad numérica a inicios del segundo tiempo, el Vasco no pudo rescatar el empate.

Información en desarrollo*