El Matador Luis Hernández señaló quién es el líder legítimo del Tricolor

El Matador llamó "pechos fríos" a los líderes de la Selección Mexicana (Foto: EFE)

En medio de uno de los momentos más complicados en la era de Gerardo Martino como entrenador de la Selección Mexicana, peligra la clasificación directa del Tricolor al Mundial de Qatar 2022. Aunque el plantel de base está conformado por grandes futbolistas con trayectorias destacadas y la mayoría de los líderes integra las filas de equipos europeos, Luis Hernández El Matador consideró que no todos cuentan con la misma jerarquía y destacó a Guillermo Ochoa del resto.

“Hoy los líderes son puros pechos fríos, como se dice. Yo siento que, por jerarquía, Memo Ochoa es el único que puede externar su punto de vista. Los demás jugadores, Herrera, Moreno, no juegan en sus equipos. Ser un líder no es simplemente tener un buen partido dentro de una eliminatoria, son muchas cosas. Es externar tu punto de vista y hoy los jugadores no hablan”, aseguró durante una entrevista en el canal de YouTube de Social Sports.

De manera extraoficial, diversos expertos consideran que en la actualidad, además del arquero de las Águilas del América, la cúpula del liderazgo en el Tricolor está compuesta por Héctor Moreno, de los Rayados de Monterrey; Héctor Herrera, del Atlético de Madrid; Andrés Guardado, del Real Betis; así como Raúl Jiménez de los Wolves. Aunque todos ellos han tenido etapas en el futbol europeo, el Matador no los consideró con la misma capacidad de influir en las decisiones.

Luis Hernández comparó a los líderes del Tri en la actualidad con aquellos que desempeñaron el mismo papel en su época como jugador profesional (Foto: Twitter/@dogomoreno)

Y es que el hoy narrador y comentarista deportivo aseguró que durante su época como jugador profesional el papel de los cabecillas en el plantel era más determinante. Señaló que uno de los rasgos que compartían era haber sido campeones en el futbol mexicano, así como unión al interior del vestidor del combinado nacional a pesar de las rivalidades deportivas.

En caso de no hallar un punto de encuentro con las decisiones tomadas por los entrenadores, recordó, entablaban reuniones donde hacían escuchar su opinión para convencer al entrenador sobre alternativas. No obstante señaló que “eso se perdió hoy en los jugadores nacionales (...) Hoy los jugadores líderes no se pelean. Les importa más arreglarse el cabello o salir en un comercial que partirse la madre en la cancha”.

La opinión vertida por el Matador ha sido ampliamente respaldada por otros personajes con experiencia al interior, así como en las esferas más cercanas a la Selección Mexicana. De hecho, Cuauhtémoc Blanco, quien se posicionó como uno de los referentes en el futbol mexicano de los últimos años, aseguró que cuando él tomó las riendas del liderazgo, el equipo no acostumbraba a perder.

Cuauhtémoc Blanco y Luis Hernández eran líderes de la Selección Mexicana Foto: Twitter/@UniformesSelec1

“Hay muchos jugadores con mucho talento, pero les falta comunicación. Un líder es como lo éramos García Aspe, Luis Hernández, mi persona. Creo que es vital la comunicación. Como mexicano y exfutbolista no podemos perder así de fácil con Estados Unidos y Canadá”, aseguró el actual gobernador de Morelos después de la derrota de México con los rivales más poderosos de la zona.

Información en desarrollo*