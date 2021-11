Cuauhtémoc Blanco tundió al Tri por la falta de líderes

Cuauhtémoc Blanco afirmó que hacen falta líderes en la selección (FOTO: RAMÓN SOTOMAYOR/CUARTOSCURO.COM)

Los contextos evolucionan, hoy en día, las selecciones de Concacaf han demostrado ser más competitivas que hace algunos años. No obstante, este factor no exime que antiguos referentes del Tricolor emitan sus posturas sobre los recientes descalabros del equipo nacional ante Estados Unidos y Canadá. Cuauhtémoc Blanco habló y con toda la certeza dijo que en sus tiempos “eso no pasaba”.

“Conmigo no (se acostumbraba a perder), salía hasta molesto en el autobús y nadie me hablaba... Esperemos que se pongan la pilas otra vez la Selección Mexicana, iban en primero y ahora están en tercero”, dijo Blanco en el Estadio Centenario de Cuernavaca, Morelos

Uno de los señalamientos más recurrentes que se le ha hecho a esta selección mexicana es la falta de referentes. Más allá del nivel futbolístico que pueda atravesar un jugador, se trata de qué tanto puede influir en momentos de algidez, sea en el terreno de juego o fuera de este.

Los nombres que cargaban con esa responsabilidad hasta hace unos meses eran Andrés Guardado y Héctor Miguel Herrera; sin embargo, en los últimos compromisos no pudieron cumplir con ese papel, o al menos así lo hizo saber la opinión pública.

HH es uno de los jugadores más criticados en la selección (Foto: Trevor Ruszkowski/Reuters)

El actual gobernador del estado de Morelos no es ajeno a la situación y recalcó la falta de liderazgo y comunicación dentro de la escuadra mexicana, e incluso se atrevió a comparar sus tiempos como seleccionado con los momentos actuales.

“Hay muchos jugadores con mucho talento, pero les falta comunicación. Un líder como lo éramos García Aspe, Luis Hernández, mi persona. Creo que es vital la comunicación. Como mexicano y exfutbolista, no podemos perder así de fácil con Estados Unidos y Canadá”, aseveró mundialista de Corea Japón y Sudáfrica.

Una de las principales características de Cuauhtémoc Blanco como jugador era precisamente su capacidad de liderazgo. Más allá de sus condiciones técnicas, su estilo lo convirtió incluso en el capitán del Tri y de las Águilas del América, con quien ganó un campeonato liguero en 2004.

Cuauhtémoc Blanco también portó el gafete de capitán en el conjunto nacional (Foto: Infobae)

*Información en desarrollo

