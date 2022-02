Cuánto cuesta el traje de Donovan Carillo con el que debutará en Beijing 2022

(Foto: Instagram/@donovandcarr)

Los Juego Olímpicos de Invierno Beijing 2022 iniciaron el pasado 4 de febrero y la delegación mexicana contará con la participación de cuatro atletas y uno de ellos es Donovan Carrillo, patinador artístico. El próximo lunes 7 de febrero tendrá su debut en la justa olímpica para escribir un capítulo más en la historia del deporte mexicano.

Y una de las cualidades más esperadas por la afición al patinaje artístico se trata del traje que usará en su primera aparición en la pista de la capital de China. Édgar Lozano, diseñador de modas, contó a Esto algunos de los detalles del traje.

Los trajes de los patinadores artísticos son diseñados con cautela para cuidar el mínimo detalle ya que no debe afectar los movimientos del patinador y debe de cumplir con ciertas normas de peso, además de la talla, las cuales permiten que el patinador pueda ejecutar su actuación sin dificultades.

En ediciones anteriores se apreció a Donovan con un traje negro con decorativos dorados cuando bailó la pieza de Juan Gabriel en el Junio Grand Prix of Figure Skating en Yokohama, Japón en 2016. Aunque no se reveló el color del traje, en los entrenamientos que difundió el Comité Olímpico Mexicano (COM) se le apreció con un pantalón negro, color que habitualmente usa para sus presentaciones.

La característica especial de este traje es que contará con más de 17 mil piezas decorativas de oro cromado. Cada piedra decorativa cuesta un peso, en consecuencia el precio exclusivo de la decoración está por encima de los 17 mil pesos, ya que en las puntas tiene otro tipo de decorativo que está en un valor individual aproximado de cinco pesos por pieza.

Según el diseñador de Donovan Carillo -en entrevista con Esto- el precio estimado de traje ronda cerca de los 60 mil pesos por el tipo de tela y materiales de alta calidad que se usaron en su realización. Además está contemplado para uso “rudo”, es decir que aguanta las veces necesarias para ensayos, pruebas y demás eventos en los que lo deba de portar.





*Información en desarrollo