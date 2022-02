Por qué Julio César Chávez y “Maromero” Páez nunca fueron amigos

Julio César Chávez y Jorge Maromero Páez nunca fueron amigos (Foto: Twitter/@venceslav//Cuartoscuro)

Dos de los boxeadores mexicanos más destacados de la década de los ochenta y noventa fueron Julio César Chávez y Jorge Maromero Páez. Ambos púgiles alcanzaron logros importantes en sus carreras deportivas, a pesar de coincidir en el mismo periodo de éxitos, Julio y el Maromero no llevaron una buena relación.

Es común que entre boxeadores haya cierta amistad y cercanía, pero en el caso de Chávez y Páez, las cosas no eran así. Recientemente en una entrevista para el podcast Un Round Más, el originario de Mexicali contó por qué nunca se llevó bien con el gran campeón mexicano.

Coincidieron en algunos eventos deportivos pero no tuvieron la cercanía para entablar una conversación y forjar una amistad. De acuerdo con Jorge Páez nunca se llevó bien con Chávez, aunque compartían la misma profesión del boxeo, había ciertas inquietudes del Maromero que lo alejaron de Julio César.

Julio César fue un referente del boxeo mexicano (Foto: Omar Martínez/ Cuartoscuro.com)

“Con Julio nunca he tenido una buena amistad, por muchas cosas”, recordó.

El ex boxeador confesó que sí llegó a entablar conversación con él, sin embargo no pasó a más. Cada uno tomó su rumbo en el boxeo mexicano pero no se unieron en un lazo de amistad para frecuentarse. Además Jorge Páez explicó que sí le habla al Señor Nocaut, pero no es una de las personas a las que considere su amigo.

“Si nos hablamos y todo eso, pero no tengo una relación así como con otros, no”

La broma en Las Vegas que distanció a Maromero Páez de Julio César

El Maromero Páez invadió la habitación de Chávez en Las Vegas (Foto: Twitter/@_kandylicious)

Para el mismo podcast de Erik El Terrible Morales, el ex campeón mundial contó una anécdota que le generó un momento bochornoso e incómodo con El César del boxeo. Hubo una época en la que Jorge Páez acostumbraba a ir de fiestas en los antros y casinos más populares de Las Vegas, Nevada.

Páez calificó aquella época como un “apogeo de desastre”, ya que se involucraba en tantas fiestas. En una ocasión coincidió con Julio César y Héctor Macho Camacho, pero la fiesta no fue lo que esperaba. En uno de los hoteles de la ciudad de Las Vegas, Jorge se cruzó con el Macho Camacho, quien lo invitó a una fiesta exclusiva de boxeadores y entre ellos estaba Chávez.

El Maromero aceptó la invitación y siguió al Macho. Una vez que llegaron a la habitación, Jorge Páez fue víctima de una broma ya que lo encerraron en una habitación a oscuras y descubrió que no había ninguna fiesta.

“Me dice el Macho Camacho: ‘Vamos al cuarto’, ‘bueno vamos’. Abrió la puerta y me aventó y cerró la puerta, estaba oscuro y le dije ‘¡qué onda aquí!’, prendí el foco y estaban todos dormidos, Chávez y toda la bola que estaban con él”, narró el Maromero.

Chávez se enfrentó al Macho Camacho (Foto: Twitter/@alvez_rebeca)

En cuanto el ex campeón del peso pluma de la FIB notó que era la habitación de Julio César y que todos estaban dormidos, lo único que hizo fue salirse de ahí pues no tenía intensiones de molestar a nadie.

“‘¿Qué onda Maromero?’ dijeron, en ese tiempo yo traía un desorden y llevaba dos botellas (de alcohol) grandototas en la mano. Y dije: ‘Creí que era el cuarto del Macho Camacho, fue él quien me metió aquí, ya me voy’”, añadió.

No entabló más conversación con Julio y el resto de los integrantes de su equipo que ya estaban dormidos, por lo que abandonó el lugar.

Aquel evento causó que se marcara más la distancia entre ambos púgiles. En 2003 el Maromero dejó de manera oficial el boxeo profesional con un récord de 79 victorias (52 por la vía del nocaut), 14 derrotas y cinco empates.

