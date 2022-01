Djokovic, Federer y el mundo del deporte se rindieron ante Rafa Nadal por su hazaña en el Abierto de Australia

Rafael Nadal se consagró en Australia (Reuters)

Rafael Nadal se convirtió en el primer jugador de la historia en alcanzar 21 títulos de Grand Slam al vencer en una épica final del Abierto de Australia al ruso Daniil Medvedev por 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4 y 7-5 en cinco horas y veinticinco minutos de partido.

Todo el mundo del deporte estuvo pendiente de este enfrentamiento y tras el final, las felicitaciones para el español no se hicieron esperar. “Hace unos meses bromeábamos con que los dos íbamos con muletas”, recordó su histórico rival Roger Federer, ausente de la competencia por una lesión en la rodilla derecha.

“Que partido! a mi amigo y gran rival Rafa Nadal. Felicidades de corazón por convertirte en el primer hombre en ganar 21 títulos de Grand Slam en solitario”, continuó el tenista helvético a través de una publicación en sus redes sociales. “Increíble. Nunca subestimes a un gran campeón. Tu increíble ética de trabajo, dedicación y espíritu de lucha son una inspiración para mí y para innumerables personas de todo el mundo”, agregó.

“Estoy orgulloso de compartir esta época contigo y me siento honrado de haber desempeñado un papel que te impulsa a conseguir más, como tú has hecho por mí durante los últimos 18 años. Estoy seguro de que tendrás más logros por delante, pero por ahora disfruta de este”, sentenció el suizo, que no fue el único en felicitarlo.

El posteo de Roger Federer

Novak Djokovic, que fue protagonista de un escándalo en la previa del torneo que acabó con su deportación del país oceánico, escribió: “Se ha jugado un tenis sobresaliente en el Open de Australia de este año y las finales fueron excepcionales. Felicitaciones a Barty por una actuación increíble frente a su público local y a Collins por un torneo increíble. Enhorabuena a Nadal por su 21º Grand Slam. Increíble logro. Impresionante siempre el espíritu de lucha que prevaleció otra vez. Enhorabuena Medvedev, lo dio todo y jugó con la pasión y determinación que esperamos de él”, consideró mediante un posteo en Instagram. “Impresionante siempre el espíritu de lucha que prevaleció en otro momento”, destacó minutos después en un tuit.

“¡Enhorabuena por tu gigantesca victoria en el Abierto de Australia, Rafael Nadal, tu histórico Grand Slam número 21! Estamos orgullosos de que un gran madridista como tú y socio de honor de nuestro club sea una leyenda del deporte y el tenista más grande de todos los tiempos”, escribió el Real Madrid en sus redes sociales.

“21 Grand Slams, que no son nada comparado con el legado que agrandas día a día. Enhorabuena”, escribió el dos veces ganador de la NBA Pau Gasol en su perfil de Twitter, acompañado de una imagen en negro con las palabras “Advantage, Nadal” escritas en color blanco.

El mensaje de Novak Djokovic

Otro de los que se rindió ante él fue el mítico ex jugador australiano Rod Laver, quien acudió al gimnasio para felicitarlo personalmente. Rod Laver, que da nombre al recinto principal del Melburne Park, compartió unos minutos con el jugador dentro del recinto en donde se encontraba haciendo ejercicios de recuperación después de las cinco horas y veinticinco minutos que duró la final.

“¡Que grande eres!”, escribió la tenista Garbiñe Muguruza que añadió 21 emoticonos de un trofeo para igualar los 21 trofeos de Grand Slam conseguidos por el campeón español.

Nadal, a sus 35 años, dio la vuelta a un partido prácticamente perdido para levantar, por segunda vez, el trofeo en Australia y deshacer el empate histórico con el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer, que también habían ganado veinte “grandes” cada uno.

El tenista español no decayó a pesar de ceder las dos primeras mangas a su rival, número dos del mundo y que disputaba su segunda final en el Melburne Park. Después de casi seis meses apartado del circuito por lesión y 476 días después de ganar su último Roland Garros, Nadal consiguió elevar su cosecha de títulos a veintiuno, más que nadie en la historia de este deporte

