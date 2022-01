Un tenista minimizó el histórico título de Nadal en Australia: “Cualquiera puede ganar un Grand Slam si Djokovic no compite”

Rafael Nadal ganó su título de Grand Slam número 21° y superó a Novak Djokovic en la tabla de máximos ganadores de torneos grandes de la historia

Rafael Nadal acaparó todos los flashes al consagrarse en el Abierto de Australia luego de ganar una épica final ante el ruso Daniil Medvedev. Esta conquista le valió convertirse en el máximo ganador de torneos de Grand Slam de todos los tiempos, superando al suizo Roger Federer y al serbio Novak Djokovic. Aunque el mundo del deporte en su conjunto se rindió a los pies del español, hubo un tenista que minimizó su conquista con una polémica publicación en las redes sociales.

El bosnio Damir Dzumhur, actual número 123° del ranking ATP, subió una historia a su cuenta de Instagram en la que recordó la ausencia de Djokovic, que fue deportado de Australia días antes del comienzo del torneo por no estar vacunado contra en coronavirus, y apuntó directamente contra Rafa. “Cualquiera puede ganar un Grand Slam si Novak (Djokovic) no compite”, escribió el nacido en Sarajevo. Y agregó: “Aún eres el GOAT (sigla que remite a Greatest of all times, el mejor de todos los tiempos), Djoker”.

La historia que subió Damir Dzumhur a Instagram

No es la primera vez que Dzumhur sale a defender públicamente a Nole. Ya lo había hecho días atrás, en medio del escándalo entre el serbio y el gobierno australiano por su estancia en el país. “¡Nadie merecía ser tratado así y especialmente alguien que representa a todos los jugadores como lo hace Novak! Apoyo a un gran hombre dentro y fuera de la cancha”, había posteado, también en una historia de Instagram, luego de efectuada la deportación del número uno del mundo.

Dzumhur, de 29 años, hoy está lejos de su mejor momento en el circuito. Supo estar número 23 en el ranking en 2018 y ganó tres torneos ATP, pero luego su desempeñó cayó, lo mismo que su posición en el escalafón. En 2022 la situación no parece haber mejorado: perdió en primera ronda del challenger de Bendigo, no pasó la clasificación del Abierto de Australia y tan solo llegó a segunda ronda en el challenger de Quimper, en Francia. Lo que se mantiene intacto es, evidentemente, su buen vínculo con Djokovic.

El bosnio salió en defensa de Djokovic (Shutterstock)

Este domingo, Rafael Nadal (5°) se consagró en el Abierto de Australia tras vencer al ruso Daniil Medvedev (2°) por 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4 y 7-5 en un partido que duró cinco horas y 25 minutos. Así, se alzó con el título de Grand Slam número 21° de su carrera, convirtiéndose en el más ganador de todos los tiempos en torneos grandes. El español superó al suizo Roger Federer y al serbio Novak Djokovic, que quedaron ambos con 20.