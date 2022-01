Qué está pasando entre TUDN, Paco Villa y Santiago Baños

Paco Villa habría renunciado de TUDN luego de disculparse por su crítica contra Santiago Baños (Fotos: Instagram/@paco_villa_ -Twitter/@Sbanos)

En los últimos días, los nombres de Paco Villa y Enrique Bermúdez de la Serna gozaron de mayor relevancia en las tendencias de las redes sociales. Los comentaristas del medio TUDN criticaron la gestión de Santiago Baños como director deportivo del Club América, durante la emisión de un programa en vivo. Horas después de haber emitido su opinión los dos personajes difundieron un texto disculpándose por sus palabras, sin embargo, el suceso habría motivado la renuncia de uno de ellos.

De acuerdo con información difundida por el medio Récord, quienes citaron a su colaborador Ignacio Suárez, la presunta obligación a los comentaristas por retractarse de su crítica habría causado descontento en el propio Villa. En ese sentido, adelantaron que el comentarista presentó su renuncia a TUDN días después de haber difundido sus disculpas por medio de su cuenta verificada de Twitter. A pesar de la aseveración, ninguna de las entidades involucradas ha confirmado la noticia.

Durante la emisión del programa “Línea de 4″, la noche del viernes 21 de enero, el panel de comentaristas habló sobre las complicaciones que había experimentado el equipo de las Águilas por hacerse de los servicios de un volante por derecha competente. Y es que, durante varios días, fuentes aseguraron el supuesto interés por contratar a Paul Arriola o Pablo Solari. Pese a ello, las negociaciones no prosperaron y el club se decantó por Juan Otero del Club Santos Laguna.

Los comentaristas deportivos arremetieron contra el directivo de las Águilas del América por su dificultad para contratar un lateral por derecha (Video: Twitter/@AlexAlfaro48)

“Todo el mundo está contratando jugadores que terminan contrato y el América no puede (...) No funciona Baños ¿verdad? Me parece que no funciona Baños. ¿Funciona o no funciona Baños? ¿Cómo te explicas que no llegue un volante por derecha? Lo quiere Solari y le hace falta ¿Es un capricho?”, aseguró Paco Villa.

Por su parte, durante el debate, el Perro Bermudez opinó que “o no tienen lana o la directiva no funciona. Me queda muy claro. No conseguir un volante extremo es increíble (...) Yo estoy de acuerdo. Desde Renato, el América no tiene un buen jugador en esa posición que explotaba y arrancaba y ponía servicios. Podrían, al menos, traer al hermano, a Romario”.

Aunque los cuatro panelistas opinaron al respecto, las voces de Villa y Bermúdez fueron las que se hicieron notar en mayor medida. Incluso, el hombre que habría renunciado finalizó la participación en dicho bloque al asegurar que “como sea, de cuatro en la mesa, cuatro dijimos que Santiago Baños no está haciendo una buena labor con el América”.

Santiago Baños ha sido blanco de críticas por su papel como presidente deportivo del Club América (Foto: Instagram/@pasion.azulcrema12)

La opinión y postura de Villa y el Perro fue reconocida y aplaudida por un sector de la afición azulcrema que comenzó a opinar en redes sociales. Incluso, la relevancia fue tal que el sábado 22 de enero el #FueraBaños se convirtió, nuevamente, en una de las principales tendencias. A pesar de ello, horas después de haber emitido su mensaje, los dos personajes involucrados emitieron un polémico mensaje con disculpas a través de sus perfiles.

“Ofrezco una sincera disculpa al Club América, a su directiva y en especial a Santiago Baños, por las opiniones expresadas el día de ayer. Antes de dar nuestra opinión no le preguntamos al Club ni le dimos la oportunidad de dar su posición respecto a las necesidades de jugadores y las negociaciones que pueda estar llevando la directiva durante la ventana de contrataciones”, se leyó en el perfil de @Paco_Villa_ y @enriquebermudez.

La llegada de Juan Otero a las Águilas fue el detonante más reciente de las críticas en contra de la directiva americanista (Foto: Twitter /@ClubAmerica)

El tono del mensaje fue polémico. Incluso, Javier Alarcón, excolaborador de TUDN aseguró que, en caso de que los rumores sean ciertos, “le haría mucho más falta Paco Villa a TUDN que Santiago Baños al América”, en su cuenta de Twitter @Javier_Alarcon_.

Junto a Raúl Pérez, tanto Paco Villa como Bermúdez fueron contemplados para encaminar la narración del encuentro entre Jamaica y la Selección Mexicana, en el marco del Octagonal Final de la Concacaf. Hasta el momento no se ha notificado ningún cambio en dicha formación.

