Tiene 20 años y logró una hazaña en el BMX: logró el primer “triple flair” de la historia

El británico de 20 años sorprendió al mundo con su destreza

Pese a tener solamente 20 años, el rider británico Kieran Reilly hizo historia y confirmó porqué es considerado como una de las principales estrellas emergentes del BMX a nivel mundial. El joven batió un récord al agregar media vuelta a un triple backflip y de este modo conseguir el primer “triple flair”, también conocido como “triple estilo”.

El evento, que fue patrocinado por una empresa de bebidas energizantes, se llevó adelante en Asylum Skatepark, Nottinghamshire, en una rampa y roll-in personalizados. ¡¡¡EL PRIMER ESTILO TRIPLE DEL MUNDO!!!🤯No puedo creerlo. ¡Tan feliz de mostrarles todo esto! Puedes ver cuán altas eran las emociones en este video, quiero agradecer a la gente que hizo esto posible”, escribió, aun emocionado, en su cuenta de Instagram.

Tras mostrar algunos intentos fallidos, Kieran logró su cometido y allí explotó la alegría. Salió despedido de su bicicleta con un sonrisa dibujada en su rostro, la cual quedó inmortalizada por una de las cámaras.

Kieran Reilly se convirtió en la primer persona en lograr un "triple estilo"

El criado en la ciudad de Gateshead, tras llevar este deporte a un siguiente nivel, en diálogo con Red Bull contó detalles de su proeza. “Cuando estás en ello es un poco una locura e intentas fijarte en algunas marcas. Recuerdo que en cada rotación veía ciertas cosas -el techo, el foam pit o la rampa- que me servían para contarlas. El resto es memoria muscular: una vez que realizas una rotación, sólo tienes que hacer dos más. El caso era mentalizarme para realizar el triple flip lo más rápido posible y luego mantenerme erguido el mayor tiempo posible. Con ese extra de tiempo, simplemente tuve que dejar caer mi peso hacia un lado para acabar de rotar”, comenzó su relato.

Su hazaña no se logró de un día para el otro. El inglés reconoció que tras un año tirando un doble flair, comenzó a planear su siguiente movimiento. “Siempre estuvo en mi cabeza porque nadie más lo había conseguido y al ver a dos riders de scooter plancharlo en el foam pit vi que la rotación era posible. Una vez tenía los doble flair controlados y me sentía cómodo intenté ir un poco más allá”, confesó. Y luego, añadió: “Empecé a probar en mayo del 2021. Tenía dos semanas para probarlo y grabarlo. Pensé que sería como pasar del flair al doble flair, pero no fue así, de hecho no podía estar más equivocado. Me costó dos días entender la rotación y dos más hacerla bien para poder pasar a probarla sobre el suelo”.

“Voy a estar compitiendo en los eventos UCI para conseguir puntos y trabajar en mi vertiente competitiva. Mi objetivo es estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. También me gustaría participar por primera vez en unos X Games. Cualquiera que esté en el mundo de los action sports sabe lo que significa una invitación para este evento”, concluyó.

