El álbum de fotos del paseo del Kun Agüero y Sofía Calzetti por Punta del Este durante sus vacaciones

La vida de Sergio Agüero dio un giro inesperado el 30 de octubre del año pasado, cuando producto de un incidente cardíaco debió dejar el campo de juego durante un partido en Alavés. Aunque aún asimila la idea de una vida alejado de la pelota, el Kun aprovecha el verano uruguayo acompañado de su pareja, Sofía Calzetti, y sus amigos.

“Es un momento muy duro. Lo primero es mi salud y ya saben por qué he tomado esta decisión. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”, manifestó en su momento el ex Independiente, dejando en claro que este periodo lo iba a utilizar para desconectarse y recargar energías para lo que se viene.

Tras celebrar la Navidad y el Año Nuevo en Buenos Aires, el subcampeón en el Mundial de Brasil 2014 y medallista de oro olímpico en Beijing 2008, Agüero optó por hacer base en el Country Pinar del Faro, un exclusivo lugar en la zona de José Ignacio con vista al bosque y lejos de las miradas indiscretas.

En las últimas horas se lo pudo observar al Kun, bien acompañado por su novia y su grupo de amigos, en uno de los restó más exclusivos de la zona, donde el gasto aproximado per cápita ronda los 200 dólares.

También se animó a subirse a un UTV, un tipo de quad más grande y pesado que se caracteriza por su versatilidad y funcionalidad. Popularmente denominado como “arenero”, Agüero paseó por la ruta 10, la cual lo lleva al barrio donde reside (utilizó la entrada trasera, para evitar el mayor público posible).

Pese a los intentos por mantener su privacidad al máximo, el ex jugador del Manchester City y Atlético Madrid se mostró de muy buen humor cuando un grupo de chicos se le acercó para pedirle alguna fotografía en la zona del chiringo del balneario.

Vale destacar que los próximos días serán clave para el argentino, ya que comenzará a delinear los pasos a seguir. Una de las primeras ofertas laborales que recibió fue proveniente del Manchester City, cuyos directivos le ofrecieron ser “embajador” del club en agradecimiento por quedar en la historia de la institución británica, donde llegó en 2011. Allí disputó 10 temporadas y se convirtió en el máximo goleador de la institución con 260 gritos.

A través de Twitch también transmitió lo que fue la pre-inauguración del Klüb, un espacio dedicado para todos los integrantes de su creación, con un directo conducido por Mariano “Peto” Colombo. Durante el recorrido revelaron gran parte de las instalaciones de esta locación que está ubicada en el barrio de Palermo en Buenos Aires.

