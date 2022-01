Las vacaciones de Sergio Agüero y Ezequiel Lavezzi en Punta del Este: mansión con vista al mar y kit playero completo

Lavezzi disfruta de las playas de Punta del Este junto a su pareja y amigos (RS Fotos)

El 2022 ya comenzó y el mundo del fútbol se puso en marcha. Mientras en Argentina los equipos están comenzando con las pretemporadas, los jugadores que militan en clubes de Europa regresaron a sus respectivas ligas después de pasar las fiestas de fin de año con sus afectos y se pusieron a la orden los entrenadores para reactivar las competencias locales. Pero en algunos casos, como los de Ezequiel Lavezzi y Sergio Agüero, la historia es diferente.

Tanto el Pocho, alejado de la actividad desde 2019 tras su paso por el Hebei Fortune del fútbol en China, como para el Kun, que viene de anunciar su retiro por problemas cardíacos que se le detectaron en breve paso por el Barcelona, no tienen que seguir las rutinas como cuando eran jugadores profesionales y pueden aprovechar del verano en Sudamérica. Así pues, ambos disfrutan de las playas de Punta del Este.

Lavezzi arribó a la ciudad uruguaya los primeros días de diciembre junto a su novia, la modelo brasileña Natalia Borges. Más allá de celebrar la llegada del nuevo año, el ex delantero del Napoli y PSG disfrutó con más de 10 amigos una tarde a puro sol junto a su pareja como se puede ver en las imágenes. Ese es un plan que se repite cada día durante la estadía del Pocho en Uruguay. No faltaron las sombrillas, las sillas, la mesa y hasta una heladerita para tener el kit playero completo.

Es más, en los primeros días del 2022, el Pocho se mostró en sus redes acompañado por su hijo Tomás, de 16 años. También estuvo con otros familiares y amigos, quienes están parando en la colorida mansión del ex San Lorenzo en José Ignacio que cuenta con playa propia y vista al mar.

Agüero también eligió Punta del Este para vacacionar con su propia comitiva de afectos. Al igual que su ex compañero en la selección argentina, con quien compartieron el plantel que logró el subcampeonato en el Mundial de Brasil 2014 y la medalla de oro olímpica en Beijing 2008 junto a Lionel Messi, el Kun dejó Buenos Aires tras pasar la Navidad y celebrar el Año Nuevo.

Hay que recordar que, una vez que anunció su retiro del fútbol profesional, el ex delantero del conjunto español volvió a Argentina el pasado 18 de diciembre. “Es un momento muy duro. Lo primero es mi salud y ya saben por qué he tomado esta decisión. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”, manifestó el Kun en la conferencia de prensa que se realizó en las gradas del Camp Nou.

Al igual que ocurrió en Barcelona, su pareja Sofía Calzetti lo acompañó a Punta del Este para disfrutar del sol y el mar. Ambos están alojados en una moderna residencia del barrio Pinares del Faro ubicada en José Ignacio. Acompañados por una comitiva de decenas de amigos, ambos disfrutan de la pileta que tiene la casa y pocas veces bajan a la zona de la playa donde se sitúa la vivienda.

