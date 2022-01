Qué dice el comunicado oficial de la Fuerza Fronteriza Australiana que expulsó a Djokovic del país

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Former world No.1 tennis player Novak Djokovic speaks during a news conference in Belgrade, Serbia July 26, 2017. REUTERS/Andrej Isakovic/File Photo

El gobierno de Australia ha impedido finalmente el ingreso al país del tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, al no tener en regla el visado y “no cumplir” la exención médica por la que se le había autorizado un día antes a disputar el Abierto ‘aussie’, primer ‘Grand Slam’ de la temporada.

“La ABF (por sus siglas en inglés) puede confirmar que el Sr. Djokovic no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada a Australia y, posteriormente, se canceló su visa”, confirmó la Fuerza Fronteriza Australiana mediante un comunicado. “Los no ciudadanos que no tengan una visa de entrada válida o cuya visa haya sido cancelada serán retenidos y expulsados de Australia”, indicaron en el escrito que fue publicado en el sitio oficial.

De esta manera, el número uno del tenis mundial deberá abandonar el país de inmediato y no podrá defender el título en el Abierto de Australia, previsto a partir del 17 de enero en Melbourne. Resta saber si, mientras sus abogados buscan revertir esta decisión, Nole aguardará en el aeropuerto o pedirá algún tipo de alojamiento por parte del gobierno australiano.

Por su parte, el Ministro de Salud, Greg Hunt, informó en diálogo con Canal 7 que el número 1 del ranking ATP “falló en proveer la evidencia necesaria para los requisitos de entrada a Australia”, en concordancia con el escrito publicado por la ABF.

El comunicado completo de la ABF:

La Fuerza Fronteriza de Australia continuará asegurándose de que quienes lleguen a nuestra frontera cumplan con nuestras leyes y requisitos de entrada.

La ABF puede confirmar que Djokovic tuvo acceso a su teléfono.

