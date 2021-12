Con un gol del Papu Gómez, Sevilla empató con Barcelona y sigue como escolta del Real Madrid

*El gol del Papu Gómez ante el Barcelona

El Sevilla y el Barcelona empataron este martes 1 a 1 en un duelo que no dejó conforme a ninguno de los dos equipos ya que ambos necesitaban ganar. Alejandro Papu Gómez fue el autor del tanto del conjunto local que marcha segundo en La Liga, por detrás del Real Madrid, mientras que el uruguayo Ronald Araújo igualó las acciones.

“La jugada del gol la hemos pensado esta mañana... y salió redondo”, reconoció después del partido el futbolista argentino, quien apareció por sorpresa en un tiro de esquina, mientras sus compañeros arrastraban las marcas para que él pudiera rematar de derecha sin oposición en el primer palo. “Hemos hecho un buen partido que se hizo cuesta arriba con la expulsión”, explicó el ex Atalanta en referencia a que su equipo tuvo que afrontar la última media hora del encuentro con uno menos por la expulsión del defensor francés Jules Koundé.

El equipo andaluz se adelantó en el marcador con un tanto del Papu a los 32 minutos de la primera mitad sufrió la igualdad casi sobre el final de esa parte cuando el central uruguayo Araújo, cabeceó un centro desde un córner que no pudo contener Bono.

La expulsión de Koundé, por darle un balonazo en la cara a Jordi Alba, dejó sin recursos al Sevilla, que se dedicó los últimos minutos a salvar al menos un punto que le permite quedar a cinco del líder, Real Madrid que acumula 43 unidades. Por su parte, el Barcelona se mantiene séptimo, fuera de la zona de clasificación a los certámenes europeos.

*Lo más destacado del empate 1 a 1 entre Sevilla y Barcelona

El fútbol español no tendrá actividad hasta el 31 de diciembre cuando se midan Valencia y Espanyol. El próximo domingo. El Barcelona volverá a jugar el 2 de enero, en su visita al Mallorca con la misión de ganar para no alejarse de los puestos de competiciones europeas, mientras que el Sevilla se medirá contra el débil Cádiz que pelea por no descender.

Por el momento, cuando recién se han disputado 18 de las 38 fechas, Real Madrid, Sevilla, Betis y Rayo Vallecano se están clasificando a la próxima Champions League, mientras que Atlético de Madrid estaría obteniendo el boleto a la Europa League y la Real Sociedad a la Conference League.

