El castigo que Guardiola les aplicó a dos figuras del City: “Si el comportamiento no es el apropiado, no van a jugar”

Pep Guardiola habla con Phil Foden en el duelo frente al Leeds. Foto: Reuters/Jason Cairnduff

En las últimas horas se vivió una tormenta interna en el vestuario del Manchester City. Es que la foto que se viralizó que reflejó una fiesta protagonizada por Jack Grealish y Phil Foden luego de la aplastante victoria por 7 a 0 ante el Leeds de Marcelo Bielsa provocó la furia de Pep Guardiola.

No fue casualidad que ambos futbolistas no hayan sido de la partida en el compromiso siguiente que concluyó con triunfo por 4 a 0 frente al Newcastle el domingo pasado. “No fue rotación. Me decidí por este equipo porque merecían jugar estos muchachos y no los otros”, reveló el estratega español en rueda de prensa para explicar su determinación.

“En Navidad presto mucha atención al comportamiento dentro y fuera del terreno de juego. Y cuando fuera del campo el comportamiento no es apropiado, no van a jugar”, continuó Guardiola asimilando una advertencia hacia aquellos jugadores que tengan actitudes poco profesionales en los encuentros festivos con sus familiares y amigos.

El entrenador no quiere que sus jugadores asistan a discotecas

Además, Pep aseguró que los encuentros íntimos en estas fechas no deben modificar el objetivo propuesto para toda la temporada, como buscar una nueva Premier League y aspirar a jugar otra vez la final de la Champions. “Tenemos que estar concentrados todo el tiempo, debido a las distracciones en la época navideña y todo lo que sucede en estas fechas, tenemos que estar muy concentrados”, completó.

Cabe recordar que el líder de los Ciudadanos se vio obligado a cancelar la rueda de prensa previa al choque con el Newcastle tras recibir un resultado de un test de COVID-19 no concluyente, que después dio negativo.

Guardiola tuvo que esperar hasta último momento lo que arrojó la prueba de PCR de seguimiento para saber si podía estar del otro lado de la línea de cal dando indicaciones en el último encuentro. Como esa situación podría repetirse en el futuro, el DT reveló que su preocupación está presente con lo que pueda suceder de cara a la reanudación del certamen. “Hemos hablado con los jugadores casi todos los días y les hemos dicho que tengan cuidado, que se mantengan a salvo, sanos, usen mascarillas y respeten la distancia social”.

