La respuesta de Marcelo Bielsa ante la pregunta más incómoda: ¿Teme ser despedido por el Leeds?

Marcelo Bielsa sostuvo que no piensa en dar un paso al costado (Reuters)

El técnico del Leeds United, Marcelo Bielsa, prometió este jueves no abandonar su puesto como entrenador, pero admitió que su continuidad depende además de la decisión que tomen sus superiores, por lo que sabe que debe mejorar rápidamente. Su equipo apenas cinco puntos por encima de la zona de descenso de la Premier League después de un humillante 7-0 contra el Manchester City el martes.

Fue la derrota de liga más dura en la historia de Leeds y aumentó los rumores de que Bielsa podría alejarse de Elland Road antes de que pudiera ser despedido. Sus dirigidos han ganado solo tres partidos de liga esta temporada, un marcado contraste con su impresionante noveno lugar en su primera campaña en la máxima categoría en 2020/21.

Preguntado el jueves si temía ser destituido, Bielsa respondió: “¿Crees que hay un entrenador que no puede ser destituido, que es inamovible? ¿Crees que soy tan vanidoso que creo que no me pueden despedir? ¿Crees que después de sufrir una derrota por 7-0 puedo descartar la inestabilidad? Por supuesto que el trabajo de entrenador no es estable. No tengo nada que me haga inmune a esa característica. Después de perder 7-0 es la situación que tengo que vivir. En todas estas circunstancias, todo lo que puedo hacer es luchar.”.

El técnico de 66 años, que logró el ascenso con el Leeds a la Premier League tras una ausencia de 16 años en la máxima categoría dejó en claro que no tiene intención de marcharse: “Por supuesto que voy a seguir peleando hasta el final de la temporada. Siempre pienso que en la adversidad hay que pelear”. En este sentido, insistió: “Voy a pelear hasta el final de la temporada sin ninguna duda. Espero que no pase nada que no me permita actuar sobre lo que acabo de decir”.

Bielsa es considerado un ídolo por la afición del Leeds United por haber logrado el ascenso a la Premier League (Reuters)

Bielsa ha enfrentado críticas de varios analistas, pero sigue siendo muy popular entre la mayoría de los fanáticos. Antes de la visita del sábado del Arsenal, el argentino reconoció que este es su período más difícil en Leeds: “Es el peor de todos los momentos que he tenido en Leeds. Por supuesto, perder 7-0 no es una derrota más”.

Su equipo ganó solamente uno de sus últimos siete partidos y está cerca de la zona de descenso. Este fin de semana recibe al Arsenal, luego visitará al poderoso Liverpool y cerrará el año de local ante el Aston Villa con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para darle una alegría a sus aficionados.

Después del duro 0-7 ante el Manchester City, la peor derrota de su carrera como entrenador, el ex técnico del Athletic Bilbao y del Olympique Marsella, entre otros, recibió el respaldo de Pep Guardiola: “Hemos perdido cinco puntos ante el Leeds en la temporada pasada. Cuando jugamos de visitante, por parte de ese partido, sobre todo 15 minutos del primer tiempo y en los primeros 30 del segundo, ellos fueron mejores que nosotros”, analizó el español. Y continuó: “Fue por eso que intentamos preparar bien el partido y nuestros jugadores sintieron que el Leeds es un equipo mucho más serio de lo que piensa la gente. Yo sé qué clase de persona conduce al equipo, con el orgullo que juega cada partido, cómo disputa cada pelota”.

Guardiola, confeso admirador de Bielsa, advirtió que analizaron el último encuentro de su rival y atribuyó en cansancio a ese duro cotejo ante el Chelsea, que finalizó con derrota para el equipo de Yorkshire por 3-2. “Ayer vimos el partido del Leeds contra el Chelsea y al menos merecían conseguir un punto por la forma en la que jugaron. Quizá estaban un poco cansados por esa derrota, ya que fue hace unos días. Por eso le doy mérito a esta victoria, porque sé lo que significa para un jugador enfrentar al Leeds. Ahora toca descansar y preparar el partido contra el Newcastle”, sentenció Pep.

