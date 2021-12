Georgina Rodríguez habló sobre la “numerosa familia” que armaron con Cristiano Ronaldo y contó una divertida anécdota

Georgina Rodríguez transita su quinto mes de embarazo (@georginagio)

Cristiano Ronaldo conquistó numerosos títulos y batió múltiples récords a lo largo de su carrera, sin embargo su mayor logro se produjo en paralelo a ello, del lado de afuera del campo y junto a su pareja Georgina Rodríguez, con quien formó una numerosa familia.

Sobre el final de este 2021, y en la dulce espera de unos gemelos que se unirán al clan Ronaldo-Rodriguez a mediados del año que viene, la modelo fue protagonista de una íntima entrevista para la revista Cosmopolitan en la que habló de los hijos que comparte con el futbolista y de la serie sobre su vida que está cerca de estrenarse en la plataforma digital de Netflix.

“Siempre me han encantado los niños y desde pequeña me imaginaba con una familia numerosa”, aseguró Georgina, y agregó: “Trato de que nuestros hijos sean agradecidos y que luchen por sus sueños. Que hagan las cosas con sus mejores intenciones. Que se ayuden mutuamente y que siempre se cuiden los unos a los otros”.

Georgina se mostró muy feliz con la familia que formó junto a CR7 (@georginagio)

Cabe recordar que la influencer y empresaria de 27 años es madre de seis hijos con CR7, de los cuales los tres primeros Cristiano Jr (11 años) y los mellizos Mateo y Eva María (4), nacieron a través de gestación subrogada.

Deseosa de que llegue el momento de dar a luz a los dos nuevos integrantes de la familia, Gio contó una divertida anécdota que se produjo durante una visita médica programada: “Los niños se han tomado muy bien la noticia. Cuando me acompañaron al ecógrafo pensaban que iba a dar a luz allí mismo y me preguntaban: ´Pero ¿no van a nacer ya?’. Tienen muchísimas ganas”.

La española, que aseguró estar “fenomenal” mientras transita su quinto mes de embarazo, además reconoció que, al igual que los pequeños, también esta “muy ansiosa por que nazcan”.

Curiosamente, la revista reveló un fragmento de uno de los seis episodios de la serie de Netflix en el que se podrá ver a Georgina entrando a la casa después de un largo viaje: “¡Amores, amores!” grita la modelo mientras los niños corren a recibirla.

Si bien todavía no hay una fecha exacta Soy Gerogina se estrenará simultáneamente en 190 países: “Creo que a pesar de ser una persona conocida, aún no soy consciente de la envergadura del proyecto. Lo que sí puedo decir es que lo he disfrutado mucho. Me lo propusieron y pensé: ‘¿por qué no? ¡A por ello!’”, consideró con respeto al ofrecimiento.





