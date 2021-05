Julio César Chávez Jr. detuvo proceso de divorcio contra su esposa Frida Muñoz

La pareja llevaba cerca de 17 en un proceso de divorcio que se vio interrumpido (Foto: Instagram / @fridamuro)

Durante la tarde de este 27 de mayo, Julio César Chávez Jr. publicó diversas historias en su perfil de Instagram que dejaron entrever la cancelación de su proceso de divorcio con Frida Muñoz por supuestas peleas debido al no cuidado de sus hijos por parte de ella.

Según un comunicado de la firma “Legal & Trust”, que representar al boxeador, fue el propio Chávez Jr. quien dio diversas indicaciones para procurar la tranquilidad de su familia.

El primer punto menciona que el pugilista no tomará decisiones que afecten a su esposa e hijos. El segundo puesto asegura que el mayor interés es “velar y tutelar por el bien del núcleo familiar”, por lo que tomarán la mayor responsabilidad para acatarlo.

Finalmente, el tercer y último asunto refiere a que se velará por la protección de la familia Chávez-Muñoz, con el objetivo de “dar solución a cualquier situación que aqueje los intereses más preciados de nuestro representado”, finaliza el documento.

Por medio de una historia de Instagram Chávez Jr comunicó que se detuvo su divorcio con Frida Muñoz (Foto: Instagram / @jcchavezjr)

En diversas historias posteriores, se observa al hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, en una plaza de Colima, donde diversas personas se le acercan a pedirle fotografías o saludarlo.

Además, también compartió un poco del entrenamiento que realiza para estar preparado para su pelea contra el luchador brasileño de Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), Anderson Silva, el próximo 19 de junio.

En este sentido, Chávez Jr declaró que no había hablado mucho en las redes porque se siente “decepcionado” de la gente, por las acciones que realizan y las palabras que emiten debido al dinero y la búsqueda por obtener más.

“No he hablado mucho porque he andado decepcionado, hay tanta gente mierda en el mundo, guau, guau, dicen puras pendejadas. Los locos son los más cuerdos. Puras pendejadas, pero todo bien. No porque todos valgan verga vamos a nosotros valer madre”, dijo.

El pugilista puso en duda su participación en el combate contra Anderson Silva por falta de contrato (Foto: Instagram / @fridamuro)

Por ello, puso en duda su participación en el combate que se realizará en el Estadio Jalisco, pues, indicó, aún no le ha llegado el contrato, motivo suficiente para no subir al ring.

“El 19 peleo, parece ser. Por ejemplo, los promotores pendejos de la pelea no han mandado un contrato para pelear (sin audio) no me han mandado contrato, nomás quieren hacerlo pendejo a uno, y uno por buena gente no dice nada”.

Posteriormente aclaró que nunca dijo que toda la gente fuera de ese modo, sino sólo las personas fuera del “negocio”, refiriéndose a aquellas que no trabajan o “no hacen nada”.

“No hablo de las personas comunes (…) porque cuando uno trabaja tiene que pensar, yo hablo de los pendejos que no hacen nada. Entones cuando no haces nada nomás lo que haces es cagar el palo, de esa gente hablo, pero hay más personas que trabajan que personas que se hacen pendejas”, sentenció.

El pasado 11 de mayo, Chávez Jr anunció su divorcio de Frida Muñoz (Foto: Instagram / @fridamuro)

Finalmente, aclaró la polémica sobre su contrato, el cual es necesario para realizar la pelea, pues en caso de no presentarlo o firmarlo, sería imposible desarrollar el evento deportivo pactado desde el pasado 30 de marzo.

“Cuando se pelea se firma un contrato ya debes firmarlo para poder subir al ring, sino no se puede subir, entonces sí dije ayer 20 o 50, ya debe estar porque ya faltan 15 días. Si no llega, no me voy a subir, pero ellos piensan que sí, por eso dejan pasar días”, destacó el boxeador.

Cabe recordar que el pasado 11 de mayo, Julio César Chávez Jr. anunció inició el proceso de divorcio de Frida Muñoz. A través de un comunicado de su equipo legal, el boxeador explicó que la decisión se dio por diferencia de intereses.

La pareja había tenido a su bebé hace menos de un año, el cual fue nombrado Julio en honor a su abuelo Julio César Chávez. Sin embargo, en aquel documento se aclaró que Chávez Jr. se haría cargo de la integridad psicológica y tranquilidad económica de sus hijos, por lo que exigió que el proceso se lleve de manera pacífica y por la vía legal.

SEGUIR LEYENDO