La temible advertencia de Thomas Müller al Barcelona tras la derrota de Lewandowski en el Balón de Oro

Thomas Müller cree que Lewandowski debió haber ganado el Balón de Oro (Reuters)

La elección del Balón de Oro sigue generando polémica. El triunfo de Lionel Messi en la votación de 180 expertos de todo el mundo ha generado disconformidad en Alemania, país que esperaba la consagración de Robert Lewandowski, máximo artillero de la Bundesliga. Luego de que se anunciara al argentino, fueron varias las voces que se alzaron en forma de protesta y este miércoles fue el turno de Thomas Müller.

El mediocampista del Bayern Múnich valoró como injusta la decisión de galardonar al jugador del París Saint-Germain (PSG), pero recordó que esta no es la primera vez que tiene este sentimiento: “Desde un punto de vista bávaro, polaco y también desde un punto de vista alemán, la concesión del Balón de Oro anoche fue definitivamente una decepción. Para algunos incluso un poco más. Aunque he estado en el negocio por un poco más de tiempo y, por lo tanto, no me sorprendió mucho el resultado (fue similar con Franck Ribéry en 2013), todo este asunto ha formado una reflexión en mí cada vez más sólida: Tenemos grandes jugadores en la Bundesliga y no tenemos que escondernos. Sin embargo, para el reconocimiento mundial, se necesitan más éxitos internacionales”.

Tantos los medios germanos como ex glorias del fútbol bávaro han interpretado esta decisión como un desprecio de Europa hacia la Bundesliga, al quitarle mérito a los logros de Lewandowski, quien batió todo tipo de récords la temporada pasada.

Por ese motivo, Müller entendió que para que un jugador que brilla en Alemania sea reconocido a nivel mundial debe entonces destacarse en el ámbito internacional. Es así que anticipó que el Bayern Múnich buscará tener una actuación histórica el 8 de diciembre cuando reciba al Barcelona: “Para mí, también, esta es una gran motivación para poner todo en la balanza con el objetivo de traer la Liga de Campeones de vuelta a Múnich y para mostrar al mundo del fútbol lo que está pasando. Y, sobre todo, lo que el fútbol alemán puede ofrecer. Tenemos la próxima oportunidad de hacerlo el próximo miércoles en el partido de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona. ¡A por ello!”.

Lewandowski fue premiado en la gala del Balón de Oro por su rol de goleador (Reuters)

El séptimo Balón de Oro para Messi parece haber despertado al gigante germano que ya está clasificado para los octavos de final de la Champions, pero sabe que en caso de vencer al elenco catalán podría eliminarlo del certamen, siempre y cuando el Benfica obtenga un resultado positivo ante el débil Dinamo Kiev en Portugal.

Los antecedentes entre el Bayern y el Barcelona son alarmantes si se tiene en cuenta que en 2020 se dio el histórico 8-2 en los cuartos de final de la Champions y que en esta edición, los dirigidos por Julian Nagelsmann golearon 3-0 en el Camp Nou. Por eso, la advertencia de Müller pasa a ser temible para el elenco español que bajo la conducción de Xavi Hernández debe conseguir el triunfo en el Allianz Arena para sellar su pasaporte a la siguiente fase sin depender de nadie.

