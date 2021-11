Caniggia recordó el día que casi se pelea con el periodista Christian Martin: “Me mandó audios picantes”

Claudio Caniggia fue cruzado en vivo con el Turco Maradona, hermano menor de Diego, con quien compartió su época como juvenil en la selección argentina. Desde Italia, el integrante de la dinastía fue entrevistado por Christian Martin en el programa F90 de ESPN. Y a la hora de la presentación, el ex delantero recordó un viejo episodio con el periodista, con el que casi se pelea.

“A Christian lo conozco bien también. Una vez tuvimos una discusión, pero no voy a pelear con ese animal”, fue el preámbulo de Cani, quien trató de evitar dar detalles de ese hecho ya que la idea era homenajear a Diego. Pero desde el estudio le abrieron paso para la anécdota y él se lanzó.

En realidad, quien primero dio precisiones fue el ex rugbier: “Lo llamé a Marbella para arreglar una nota y después no apareció. Apareció con las historias de ‘me robaron la casa en Miami, estoy en Madrid, volviendo de Tokio, yendo para Ámsterdam’... Yo agarraba el mapa y no entendía nada Entendiste mal vos, gordo, me decía”. Y ahí llegó el descargo, entre risas y con ironía, de Caniggia: “Entendió mal. Me mandó un par de audios picantes. Pero lo apuré por teléfono, eh. Le dije que ya nos íbamos a ver y nos vimos luego. ¿Si lo apuré después? No, no, ya habíamos arreglado por teléfono”. Martin cerró ese capítulo: “Está todo arreglado con Cani, nos comimos 10 asados después”.

Claro que como no podía ser de otra forma, uno de los mejores compinches que tuvo Maradona en un equipo también dedicó palabras para el astro nacional. Primero recordó: “El Turco fue el primer Maradona que conocí, en los Juegos Odesur de Chile. Cuando lo encontré a Diego en mi primer partido con la Selección, en Suiza, me dijo que ya me conocía porque su hermano le había hablado mucho de mí”. Hugo lo confirmó y respondió: “Cani como persona es más grande que como jugador”.

Diego y Caniggia, amistad eterna

“Diego significó una parte importante de mi carrera deportiva. Significó mucho para mí, yo soy 7 años más chico pero el liderazgo... Diego es noble, auténtico, eso no es que me llamó la atención porque él siempre siguió siendo el Pelusa. Siempre fue un tipo de potrero, humilde, con mucho corazón, que estaba ahí, siempre generoso para cualquier situación. Pude tener una relación muy buena con Diego y agradezco haber compartido muchas cosas con el que yo considero el más grande jugador de la historia del fútbol. Muchas cosas buenas y algunas malas, pero la mayoría buenas”, expresó Claudio Paul.

Y concluyó: “Ha dejado un gran vacío. A veces me pongo a pensar, pero no quiero dramatizar. Es triste para todos nosotros, los que lo conocimos bien, que no esté, pero nos queda el gran recuerdo de los momentos compartidos con él y con los otros muchachos de la selección argentina también. Pude tener una amistad, una confianza con él... lo llevo en el corazón. Me emociona”.

