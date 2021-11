Manos de Piedra Durán defendió a Canelo de Dinamita Márquez

Roberto Durán respaldó los logros de Canelo Álvarez (Fotos: Twitter @CampeonesAM890 // Instagram @jmmarquezof/@canelo)

La disputa por el título de mejor libra por libra del mundo y su consideración como uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos ha favorecido a Saúl Canelo Álvarez desde que ganó el título indiscutido de las 168 libras. Sin embargo, las críticas de personajes como Juan Manuel Dinamita Márquez se han hecho presentes, aunque otras leyendas como Roberto Manos de Piedra Durán han salido en defensa del legado construido por el originario de Guadalajara, Jalisco.

A pesar de no compartir la nacionalidad con el Canelo Álvarez, el expugilista panameño dio un espaldarazo a los éxitos que ha cosechado en los últimos años. Incluso, luego de que Márquez negara que el tapatío sea el mejor mexicano de la historia y del momento, Durán se lanzó contra él. En una entrevista para el medio No Puedes Jugar Boxeo, consideró que el motivo de su crítica es la envidia.

“Para mí es un envidioso (Juan Manuel Márquez) ¿Por qué no se mete a boxear con él? Eso solamente es envidia. Yo conozco a Canelo nada más por teléfono. Me lo presentó el hermano por video. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. El que habla mal de Canelo es porque le tiene envidia. Canelo para mí es una buena persona”, sentenció.

Canelo Álvarez conquistó el título unificado por primera vez en la historia de las 168 libras (Foto: Caroline Brehman/EFE)

Y es que, en días pasados, Márquez demeritó los logros que postulan al Canelo Álvarez como el mejor exponente del boxeo mexicano. Entre sus más destacados elogios está el título indiscutido, así como sus campeonatos en cuatro divisiones diferentes y el récord de 57 victorias, dos empates y una sola derrota en su paso por el boxeo profesional ante Floyd Mayweather Jr.

No obstante, el Dinamita consideró que “la historia del boxeo mexicano es muy rica, tiene mucha. No puedes decir que el Canelo puede ser el mejor de toda la historia cuando hemos visto a los mejores. A Chávez, por ejemplo, a los que han enfrentado a lo mejor de lo mejor. A los que no han tenido apoyos de ninguna forma, de ninguna índole”.

Incluso, la postura de Roberto Durán sobre la actualidad del Canelo Álvarez se sumó a las consideraciones que lo ubican como el mejor de la actualidad. “Para mí no hay nadie ahí. ¿Quién? Durán no está, Chávez no está, Floyd Mayweather no está. Hoy en día, peleándose en vivo es Canelo ¿Quién más puede ser?”.

El panameño Durán aseguró que Canelo y Julio Cesar Chávez son los mejores boxeadores de la historia para México (Foto: Instagram/@jcchavez115)

Incluso, ahondó más en su argumento y demeritó la vigencia que la imagen de Julio César Chávez tiene actualmente. Si bien aseguró que, junto con Canelo, es el mejor boxeador de la historia, ponderó el hecho de que el tapatío haya ganado más dinero y títulos que el Gran Campeón Mexicano en los 16 años que ha durado como boxeador profesional.

Información en desarrollo*